Суддя господарського суду загубив мільйон у деклараціях, проте збагатився на ще один

Суддя Господарського суду Чернігівської області В’ячеслав Шморгун, попри і так чималі статки, поповнив їх ще на 1,2 мільйона гривень.

Про це стало відомо із суттєвих змін у декларації судді.

16 жовтня Шморгун задекларував дохід – компенсацію вартості права вимоги за договором купівлі-продажу майнових прав на об’єкт будівництва. Суддя отримав від громадянина України Євгенія Маковічука 1 мільйон 208 145 тисяч гривень. Таке формулювання доходу означає, що Шморгун продавши свої права на недобудову іншій особі.

У декларації кандидата на посаду, поданій 25 вересня цього року, дійсно є інформація про об’єкт незавершеного будівництва – квартиру в Києві площею 83,55 “квадратів”. Втім, вартість об єкту в документи не зазначено.

Цікавим є той факт, що декларація кандидата на посаду і щорічна декларація, подана наприкінці березня цього року – ідентичні. Альо між поданням цих двох документів, суддя вносив 2 зміни у декларацію. Наприкінці травня Шморгун задекларував позику від громадянина України на ім’я Микола Герасименко у розмірі 1 мільйон гривень.

А на початку липня суддя задекларував зарплату у розмірі 125 887 гривень.

Втім, обидві ці зміни у декларації кандидата на посаду не відображені. Тобто десь між деклараціями “загубився” подарований мільйон і 125 тисяч зарплати.

Проте, як для людини, яка перебуває на державній службі, Шморгун має багато нерухомості, досить непогані доходи та чималі заощадження.

За звичаєм, уся нерухомість записана на дружину і сина. Це дві квартири у Києві на 42,5 та на більш ніж сто “квадратів”, квартира у Чернігові та земельна ділянка у Київській області. Шморгун лише володіє автомобілем за триста тисяч гривень.

У декларації кандидата на посаду, як і в декларації за минулий рік, суддя вказав 360 545 грн. зарплати, 2 488 грн. процентів від вкладом в “Ощадбанку”, 4 407 грн. процентів від вкладом в “Укрсоцбанку” (та два кредити від них на 5 719 та 16 386 грн., – ред.), 70 000 грн. подарунку в грошовій формі від власного батька, 25 000 грн. подарунку дружині від третьої особи, 188 585 пенсії. Також дружина декларує 24 635 кредиту в “ПриватБанку”. І вишенькою на торті стає 1 709 грн. гонорару Шморгуна від Національної школи суддів України.

Шморгун тримає готівкою сто євро та 490 тисяч гривень. На двох депозитах в “Ощадбанку” – 5 268 доларів та 5 954 гривень. Його дружина тримає на банківському рахунку 10 546 гривні.

Ще раз нагадаємо, що всі цифри до останньої гривні збігаються у деклараціях, поданих з різницею у пів року. Тобто ані батьківщина судді, ані він сам нічого не заробили і не витратили за цей час, що є доволі цікавим фактом.

Шморгун народився у 1974 році в с елі Ярославка Бобровицького району Чернігівської області. Закінчив Національну академію внутрішніх справ України (2000), спеціальність «Правознавство» та Одеську національну юридичну академію (2010), спеціальність «Правознавство».

На посаду судді Господарського суду Чернігівської області вперше був призначений у жовтні 2013 року Указом Президента України строком на п’ять років.

Його повноваження припинилися у жовтні 2018 року у зв’язку із закінченням рядок, на який його було призначено. До того, ще 19 вересня 2016 року Шморгун звернувся до Комісії із заявою про рекомендування його для обрання на посаду судді господарського суду Чернігівської області безстроково.

У листопаді минулого року Вища рада правосуддя вирішила внести Президентові України подання про призначення Шморгуна В’ячеслава Віталійовича на посаду судді господарського суду Чернігівської області. Зараз він обіймає цю посаду.