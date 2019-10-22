Сивохо — радник секретаря РНБО: не завжди той, з ким кльово бухнути, може виконати щось серйозніше

Абсолютно нейтрально і з симпатією ставився до Сивохо. В курсі деяких його особливостей і багато чув про звички від наших спільних друзів. Нічого б не сказав, але…

Але РНБО… Реінтеграція Донбасу…

В молоді роки мені був цікавий театр абсурду. Вельми своєрідна форма мистецтва. Можна, звичайно, іноді і подивитися. Проблема в тому, що дивитися один театр абсурду я не хотів і в ті часи. А адже з тих пір я ще й виріс. І, вважаю, що порозумнішав.

Хлопці, це ви серйозно? Ви, власне, який результат очікуєте? Реінтеграцію? Або, вибачте, загальний ах*ї? Ну, немає у мене інших слів!

Розумієте, мене можна вважати порохоботом. Мене можна вважати зелефилом. Мене можна вважати, ким завгодно. Мені все одно, ким мене вважають. Я той, хто я є, а не той, кого ви собі уявили.

Мені плювати, хто автор чергового феєричного про*ба — Зеленський чи Порошенка. Мені однаково неприємний ролик про збиває Зе Камаз і пісня про палающую хату Гонтарєвої.

Важливо, що це нижче плінтуса, а не те, що конкретний автор мудак — це і так очевидно. І на кого він працює — теж по барабану.

Я розумію, що Зеленському, особливо на тлі постійних інформаційних атак, важливо спиратися на своїх. Я б і сам спирався на своїх. Але важливо якість цих своїх.

Не завжди той, з ким кльово бухнути, може виконати щось серйозніше, ніж соло в караоке.

Напевно, про*б з Сивохо буде 1/100 про*ба з Гладковским, але, судячи з темпів, у Зеленського є всі шанси виграти за очками.

Треба пам’ятати про один сумний факт: поки наші колишні правителі, справжні некомпетентні реформатори і збиті льотчики з застояним комплексом неповноцінності міряються писюнами, показують один одному фак і рвуть супротивникам сонні артерії в боротьбі за популярність, влада і потоки, Україна в черговий раз про*буває історичний шанс стати країною, а не територією.

Це я написав не тому, що в РНБО призначили Сивохо. Сивохо — це вишенька на тортику. Чергова монетку в скарбничку загального ох*ренію від осяянь влади.

Це, на жаль, х*ровая тенденція, яка стає доброю звичкою. Чи недоброї — в залежності від того, на чиєму ви боці.

Ян Валетов