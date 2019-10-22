У Японії пройшла інтронізація нового імператора: Зеленський узяв участь у заході (відео)

У столиці Японії Токіо пройшла церемонія інтронізації 126-го імператора Нарухіто. Участь у заході взяв і Президент України Володимир Зеленський разом із своєю дружиною Оленою.

За інформацією пресслужби Офісу Президента України, до Токіо з‘їхалося понад 2 тисячі гостей з більш ніж 180 країн.

У межах заходу Нарухіто повідомив богині Сонця про своє сходження на престол. Потім він, згідно зі стародавніми ритуалами, увійшов до святилища верховного синтоїстського божества. Перед ним пронесли меч, який богиня Сонця подарувала першому імператору, а позаду – імператорську яшму магатама. У підсумку Нарухіто зійшов на 6,5-метровий трон.

Оголошую тут, на церемонії інтронізації, про сходження на престол. Я клянусь тут в ім’я щастя народу та миру в усьому світі, поряд з народом і згідно з конституцією, служити Японії та її народу в ролі його символу. Нехай мудрість і зусилля народу приведуть до ще більшого розквіту нашої країни. Я бажаю, щоб вона могла зробити свій внесок у справу миру та дружби з міжнародним співтовариством і благополуччя людства,

– наголосив у своїй промові новоспечений імператор.

Опісля імператора зі сходженням на престол привітав японський прем’єр Синдзо Абе.

“Від імені народу вітаємо імператора як символ держави Японія та японського народу на благо мирного та блискучого майбутнього виконаної гордості Японії, до якої б тягнулися людські серця. Підношу молитви за процвітання епохи рейву та імператора і висловлюю слова привітання”, – зазначив він.

Після промови Абе тричі прокричав “бандзай”, що означає “10 тисяч років” (японський аналог “многая літа”), і це підхопили гості церемонії.

Зауважимо, що з новим імператором у Японії почалася нова ера “рейву”, що можна перекласти як “гарна гармонія”. Остання інтронізація в Японії відбувалася 30 років тому, а передостання – понад 90 років тому.

Церемонія інтронізації 126-го імператора Японії Нарухіто / Фото: Getty Images

Володимир Зеленський став першим українським президентом, якого запросили на церемонію сходження імператора Японії.

Для мене – велика честь взяти участь в інтронізації Імператора Нарухіто. Проведення стародавнього обряду в сучасній Японії є прикладом того, як в одній державі можуть співіснувати і глибока повага до традицій, і впровадження новітніх високих технологій для поліпшення життя кожної людини,

– поділився емоціями український гарант після закінчення інтронізації.



Що ще Зеленський робитиме в Японії

Візит Володимира Зеленського до Японії розпочався 21 жовтня і триватиме до 24 числа. У його межах український гарант має зустрітися:

з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе,

керівниками обох палат японського парламенту,

членами японської парламентської асоціації дружби з Україною,

керівництвом Японського агентства міжнародного розвитку;

керівництвом Японської асоціації нової економіки,

представниками японського бізнесу.

Крім того, український гарант має провести низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних країн. Також є запланованою і його зустріч із федеральним президентом Німеччини Франк-Вальтером Штайнмаєром.

Що відомо про нового японського імператора

У 2016 році попередній японський імператор Акіхіто вперше заговорив про бажання відректись від престолу, а причина такого кроку – вік і стан здоров’я (він переніс операцію на серці та подолав рак). У 2017 році японський парламент дозволив імператорові зробити це добровільно. Раніше імператор Японії міг залишати престол тільки перед своєю смертю.

У квітні 2019 року 85-річний Акіхіто став першим монархом Японії за останні 200 років, який склав свої повноваження. Вакантне місце на престолі посів його старший син – принц Нарухіто. Перша частина урочистої церемонії сходження на престол 126 імператора Японії відбулася 1 травня. Тоді у своєму першому зверненні до нації після успадкування престолу він пообіцяв діяти згідно з Конституцією, “постійно думаючи про людей і перебуваючи на їхньому боці”.