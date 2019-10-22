Політолог: виступам Портнова і Коломойського – це спроба «зачистити» навколо Зеленського всіх його людей

Досить часто журналісти, політичні експерти узагальнюють влада під назвою «команда Володимира Зеленського», так як, за великим рахунком, це саме завдяки самому Зеленському безліч людей сьогодні керують країною, адже отримали кредит довіри від народу і зайняли важливі посади в державі, але чи є ці люди дійсно командою президента – поки велике питання.

Коментуючи цю інформацію, політолог Олександр Харебін зазначив, що в розумінні Володимира Зеленського команда є точно, але ця команда досить обмежена і досить нечисленна. Те, що ми зараз бачимо з публічних виступів Портнова і Коломойського – це спроба «зачистити» навколо Зеленського всіх його людей, а потім прийти в Офіс президента і сказати Зеленському, що даремно він не послухався у липні 2019-го року і не призначив на важливі посади в країні людей зі «списку».

Харебін не виключає, що потім Зеленському запропонують виправити свою помилку і призначити зараз тих людей, яких треба, і тоді в країні все піде шляхом. Поки що ми бачимо, що Володимир Зеленський прийняв те рішення, за яке він буде відповідати, він президент України та поки що на ключових посадах команда Зеленського.