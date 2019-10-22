Залишила душевний лист батькові: з’явилися подробиці смертельної ДТП з дитиною в Хмельницькому

Аварія в Хмельницькому, в якій загинула 11-річна Софія Чорнобай, обростає новими подробицями. Поліція вже видалила попередню інформацію про ДТП зі свого сайту, заявивши, що будуть додаткові дані.

Детальніше про трагедію OBOZREVATEL розповіли знайомі дівчата.

Аварія сталася на перехресті, там зіткнулися легковий автомобіль Mercedes E-220 і мотоцикл. Після удару велосипед відкинуло на тротуар, прямо на дівчинку-пішохода. Дитина отримала важкі травми і помер у реанімації.

За словами батька однокласника Софійки, дівчинка була на перехресті не одна.

«Поряд з нею стояли дві літні жінки, які не стали чекати зеленого сигналу світлофора, а перейшли на червоний, але при відсутності транспорту. А Софійка, проявивши вихованість, дочекалася зеленого…», – розповів чоловік.

За словами папи учня, формально перевагу в русі не надав водій автомобіля, почавши виконувати маневр повороту.

«Проте, враховуючи швидкість мотоцикла до початку руху, водій авто міг не бачити мотоцикліста. Також досі не названі прізвища винуватців, тому можливо має місце мажорне особа, і, як наслідок, спроба перекручування чи замовчування», – зазначив наш співрозмовник.

За даними поліції, мотоциклом керував 37-річний чоловік, а за кермом Mercedes був 69-річний громадянин Туреччини.

Смертельне ДТП на перехресті

Depo.Хмельницький

Смертельне ДТП на перехресті

Depo.Хмельницький

Смертельне ДТП на перехресті

Depo.Хмельницький

Софійка навчалася в навчально-виховному комплексі №10 р. Хмельницький. Вчителі кажуть, що дівчинка була дуже товариською і чуйною. Вчилася на вищі бали, завжди давала списувати решті класу. У неї є молодший братик, який ходить у другий клас.

«Для батьків це великий шок. Обидва зараз на препаратах. Друзі сподіваються, що вони зможуть повернутися до життя після цієї біди заради сина. При огляді речей батько з матір’ю виявили вітальні листи, які Софійка підготувала родичам і близьким. Серед них виділяється привітання батька з днем народження, яке буде в січні», – розповіли знайомі дівчата.

Аварія сталася на перехресті вул. Водопровідна та Старокостянтинівське шосе

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