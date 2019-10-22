У «ЛНР» б’ють тривогу: Біля Золотого зафіксовано значне просування ЗСУ

Сьогодні стало відомо, що підрозділи Збройних сил України на Донбасі просунулися вперед щодо тих позицій, які вони займали до розведення сил і засобів у Луганській області в 2016 році. Мова йде про Золотом.

Про це розповів так званий «міністр зовнішньополітичного відомства Луганської народної республіки» Дайнего Владислав.

Зокрема він наголосив: «З української сторони підрозділи не тільки повернулися на ті рубежі, де вони перебували до виконання розведення, але і просунулися в значній мірі вперед, спорудили нові фортифікації, нарили там тисячі метрів окопів, розмістили засоби озброєння, тобто порушили практично все, що можливо було».

Що стосується ситуації на Донбасі вцілому, то російські найманці, двадцять другого жовтня поточного року станом на 12 годину 30 хвилин здійснили п’ять обстрілу позицій Збройних сил України. В результаті атаки був поранений один український захисник, і ще один отримав бойову травму. Більш детально про це повідомляла прес-служба Міністерства оборони української держави.