Сивохо з нардепами в касках і бронежилетах приїхав на Донбас: чим займалися

У вівторок, 22 жовтня, комітет Верховної Ради україни з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин спільно з новим радником секретаря РНБО Сергієм Сівохою приїхали на Донбас для проведення п’ятиденного виїзного засідання.

Про це повідомила прес-служба парламентського комітету.

«Ми відійдемо від традиційного офіціозу, коли виїзне засідання обмежувалося візитом у військово-цивільні адміністрації. Зате побуваємо в пунктах пропуску, оглянемо зруйновані в результаті війни міста і села, об’єкти соціальної інфраструктури та підприємства, поспілкуємося з людьми, які живуть в «сірій» зоні», – заявив голова комітету Дмитро Лубинець.

На його думку, ця поїздка допоможе при прийнятті ефективних рішень. У свою чергу Сивохо на своїй сторінці в Facebook заявив, що їм доводиться багато спілкуватися з військовими, місцевою владою, простими жителями.

У планах – огляд зруйнованих та відновлюваних будівель в Красногорівці, Мар’їнського району.

«Весь день в дорозі. Спілкування — слово дня! З військовими, з депутатами, з місцевою владою. А головне — з людьми, які їдуть туди і звідти. Всі чекають повернення нормального життя і розвиток регіону», — написав він.

Крім того, відбулося виїзне засідання комітету в Волновасі. Розглядали наступні питання: стабільність водопостачання та функціонування місцевого підрозділу КП «Вода Донбасу»; проблеми дітей, які потребують реабілітації; питання оподаткування сельхозяйственных земель, переданих на потреби оборони.