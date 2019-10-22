«У нього щоки, немов у Оленки на шоколадці»: мережа повеселило фото Путіна з Ердоганом

Користувачі соціальних мереж висміяли нові дивацтва в зовнішності російського президента Володимира Путіна.

Цього разу приводом для глузувань стало «диванне» фото нещодавно зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом. Знімок відповідного змісту на своїй сторінці в Twitter опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

«Путін і Ердоган в Сочі: переговори у форматі «на дивані», — написав він. Між тим, особливу увагу користувачів соцмережі залучили нові зміни у зовнішності господаря Кремля, вони посміялися з його «надутих» щік. «Удмурт», «У Путіна щоки, як у Оленки з шоколадки! Відірвіть руки косметолога», «Посміхаються, значить, про щось взаємовигідно домовилися», «Навіщо на дивані? Знову ж Ердоган зверху залізе. Володимир Володимирович, ми всі знаємо, що ви хитрий дзюдоїст, але не потрібно з ним на дивані, він, видно, якусь іншу хитру боротьбу знає», — пишуть люди.



