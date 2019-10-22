У Миколаєві чоловік оселився у старовинному склепі і подарував коханій череп

У Миколаєві поліція затримала чоловіка, який пограбував старовинний склеп. Про це повідомляє Нацполиция Миколаївської області.

Відзначається, що в поліцію звернулася місцева жителька, яка знайшла череп з запискою в себе під дверима.

«Судячи з її змісту, заявниця зрозуміла, що такий подарунок їй залишив знайомий, з яким у неї раніше були стосунки», – повідомляють в поліції.

Через деякий час правоохоронці затримали підозрюваного. Ним виявився 27-річний місцевий житель. Чоловік розповів, що пограбував старовинний склеп на Миколаївському некрополі.

«Там він і влаштував собі місце для ночівлі і тимчасово жив прямо в склепі. Коли прибули співробітники поліції, то побачили ще шість черепів, які громадянин розклав біля місця поховання», – кажуть у поліції.

Поліція розслідує злочин за ч. 1 ст. 297 КК (Наруга над могилою). Затриманому загрожує до трьох років позбавлення волі.