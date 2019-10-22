Жданов: Зеленський наближає Україну до громадянської війни заради зустрічі у форматі нормандському

Олег Жданов зазначив у розмові з журналістами Gazeta.ua, що Володимир Зеленський боїться відкрито називати Росію ворогом.

При цьому військовий експерт вважає, що глава держави наближає Україну до реальної громадянської війни заради зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки».

Олег Жданов стверджує, що Україна повинна визнати Російську Федерацію другою стороною конфлікту. Між тим Володимир Зеленський досі боїться відкрито називати Росію ворогом. Також він не говорить, що на Донбасі дійсно є російські війська. Зеленський воліє узагальнення, говорячи про «військових», і не уточнюючи, звідки вони з’явилися на нашій території.

Між тим зараз нам потрібно визначити місце Москви за столом переговорів. Зеленський заради зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки» наближає Україну до реальної громадянської війни. Не варто забувати, що Росія як і раніше заявляє, що «ихтамнет». Відповідно, на міжнародній арені продовжують вважати, що в Україні йде громадянська війна. Адже ми навіть не подали позов проти РФ за підтримку, надану бойовикам на Донбасі.