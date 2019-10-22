«Яка несподіванка. Виявляється, Росія не хоче миру»: Бабченко пояснив, чого хоче Путін від України

Аркадій Бабченко у своєму блозі на сторінках видання Оглядач іронічно відкинув — несподівано з’ясувалося, що Росія насправді світу не хоче.

При цьому журналіст стверджує, що саміт у нормандському форматі є лише інструментом тиску на Київ, з допомогою якого Володимир Путін намагається затягнути Україну назад до складу імперії.

Аркадій Бабченко стверджує, що Володимир Путін насправді хоче, щоб зустріч лідерів країн «нормандської четвірки» відбулася, але лише на тих умовах, про які вони з Володимиром Зеленським домовилися ще до початку масових протестів в Україні. Зрозуміло, що Кремлю не потрібно ні розпуску Л/ДНР, ні відмови Києва від реалізації «формули Штайнмайера». Росія краще і далі буде вбивати українців, але ні на які саміти на таких умовах не поїде.

«Несподівано» з’ясувалося, що ніякого світу в Кремлі не хочуть. Росія хоче домогтися своїх цілей у повному обсязі, і ніхто «сходитися посередині» там не збирається. При цьому саміт у нормандському форматі Путін розглядає лише як інструмент тиску на Київ, за допомогою якого можна спробувати затягти Україну назад до складу імперії.