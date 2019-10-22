Долар влаштує українцям «холодний душ»: що станеться з курсом валют

Курс валют найближчим часом готує українцям неприємний сюрприз, оскільки долар почне зростання.

Про це повідомив економічний експерт Вадим Иосуб, передає «Оглядач».

«На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,8/25,1 грн», — зазначив він.

Схожу думку висловив і керівник відділу аналітики однієї з економічних фірм Андрій Шевченко.

«Імовірно, у найближчій перспективі гривня буде коливатися поблизу психологічного рівня 25 грн/$», — підкреслив він.