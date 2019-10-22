«Баня, дача і костюми»: на що Оля Полякова витрачає гроші

Співачка Оля Полякова відверто розповіла про своє ставлення до грошей. А ще — що дуже любить лазню. Наприклад їй подобається пестить в баню бочку час від часу.

«Я готова платити за враження (гастрономічні тури, нові країни) і не викидають шалені гроші на шмотки», — розповідала Оля Полякова в інтерв’ю «КП» три роки тому. Але інша справа сценічні костюми. В студії програми «Ранок з Україною» (канал «Україна») співачка зізналася, скільки грошей витрачає на одяг і уміє економити

— Сценічні костюми з мого шоу коштують більше 100 000 євро – це тільки мої, без балету. У нас дуже дороге шоу, тому люди іноді скаржаться, що дорогі квитки. Але розумієте, ми таке привозимо в різні міста України, що люди такого ще ніколи не бачили: і коні, і всі декорації – все це ми перевозимо фурами, а це дорого коштує, – поділилася Оля Полякова. – Дуже хотілося б, щоб наші люди стали трохи багатшими і могли дозволити собі це.

Також артистка зізналася, що економити вона не вміє. І хоча собі купити артистка нічого не встигає, головні витрати йдуть на будівництво.

— Економити я не вмію, але, якщо чесно, мені ніколи і нікуди витрачати гроші. Тому що я з літака стрибають в машину, а з машини – в літак. Так і живу, – розповіла співачка –Зараз я займаюся будівництвом. Тільки добудувала дачу і працюємо над лазнею. А ви знаєте, що таке будівництво – береш гроші і передаєш в інші руки. Тому гроші бачиш тільки в чужих руках.