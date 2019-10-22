На Прикарпатті поліція знищила рекордна кількість кущів коноплі

Співробітники Національної поліції знищили понад 89 тисяч кущів конопель, які у вересні знайшли на території тепличного господарства в селі Стопчатів на Івано-Франківської області.

Про це у вівторок, 22 жовтня, повідомляє прес-служба поліції області.

Коноплі і наркоділків, які її вирощували, правоохоронці спільно з співробітниками СБУ та прокуратури виявили у вересні 2019 року.

До вчорашнього дня чотири теплиці з коноплею були опечатані і перебували під цілодобовою охороною спецназу. 21 жовтня за рішенням суду рослини були знищені і їх змішали з мінеральною ватою і перемололи комбайном. Після цього перемельченную масу, яка вже не має наркотичної дії, вивезли в колекторні вигрібні ями.

Раніше повідомлялося, що в Іспанії вертоліт, який працював на велогонці, випадково зняв плантацію конопель.

Нагадаємо, в Миколаївській області ліквідували плантацію елітної конопель. Співробітники поліції виявили сотні кущів елітної конопель під час обшуку на території приватного господарства.