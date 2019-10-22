Загороднюк звільнив Матіоса з військової служби з правом носіння військової форми

Екс-заступник Генерального прокурора — головний військовий прокурор Анатолій Матіос звільнений з військової служби.

Про це у Фейсбуці написав сам Матіос.

Він зазначив: «Я вже писав 2 вересня — «царя Соломона (на івриті Шломо) був перстень з написом — І ЦЕ ПРОЙДЕ!

Я завжди по житті і в своїй кар’єрі про це ппомнил і буду пам’ятати надалі!) «

Отримав ось такий наказ міністра, з такою милою формулюванням «у зв’язку з проведенням організаційних заходів» :))

А міністр напевно (і не тільки він) ніколи не чув ні про царя Шломо, ні про його персні, ні про надписе на кільці!)

Напевно почують!)»



