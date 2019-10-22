Під Києвом грузин устромив ножа в шию чоловікові і намагався покинути місто

У місті Буча під Києвом конфлікт між двома чоловіками закінчився різаниною. В результаті один з них отримав поранення в область шиї та був терміново госпіталізований в лікарню.

Після замаху на вбивство нападник намагався втекти. Про це Інформатор дізнався від прес-служби Нацполиции Київської області.

У ході слідства вдалося встановити, що причиною розбіжностей, як це зазвичай і буває, став алкоголь. Спільне розпивання спиртного викликало напад агресії у одного з чоловіків і той ударив опонента ножем у шию. Потерпілого вчасно виявила його дружина, яка і викликала лікарів.

Поліція знайшла підозрюваного вже на вокзалі, звідки він планував виїхати і уникнути покарання. Ним виявився 35-річний грузин. При ньому був ніж, яким, ймовірно, чоловік і завдав травми потерпілому. Швидше за все затриманий перебуває на території України нелегально. Слідство підозрює його у злочинах за частиною 2 статті 15 та частини 1 статті 115 (замах на вбивство). Йому загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

35-річного грузина затримали на вокзалі при спробі втекти