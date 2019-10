Вийшла третина країни: Ліван накрили багатомільйонні протести

У Лівані на антиурядові протести вийшли 2 мільйони осіб, що складає третю частину населення країни.

Мітинги почалися 17 жовтня і переросли в загальнонаціональний страйк, передає DW.

Акції протесту паралізували країну – були закриті банки, держустанови, університети, школи і великі магазини. Прямо на вулицях почали будувати барикади і влаштовували масові сутички з поліцією.

Ліван накрили мільйонні протести

Військові для розгону демонстрантів у центрі столиці Лівану Бейрута застосували гумові кулі. Співробітники МВС при розгоні активістів використовували сльозогінний газ і водомети.

Зазначимо, однією з причин протестів стало рішення уряду ввести податок на додаток WhatsApp в розмірі 6 доларів в місяць. На вимогу митингующи, воно було скасовано.

Крім того, населення обурили захмарні ціни на продукти харчування і паливо. В уряді ж з метою придушення протестів вирішили урізати зарплати чиновникам.

Також християнської партії «Ліванські сили» у зв’язку з мітингами довелося вийти зі складу правлячої в країні коаліції.

Станом на 22 жовтня в центрі Бейрута залишився наметове містечко з мітингувальниками. Також активісти перекрили головні автомагістралі країни.

Ліван накрили мільйонні протести

Ліван накрили мільйонні протести

Ліван накрили мільйонні протести

Ліван накрили мільйонні протести

Ліван накрили мільйонні протести

Ліван накрили мільйонні протести

Lebanon right now.

The anti-corruption protests are only gaining momentum.

If we want change, countries around the world have paved the path for us.

pic.twitter.com/Nrb53UYJks

— Joshua Potash 🆘 (@JoshuaPotash) October 22, 2019

Incredible.

The 6th night of anti-corruption protests in Lebanon, with no signs of slowing down.

pic.twitter.com/oTX4G4nYTb

— Joshua Potash 🆘 (@JoshuaPotash) October 22, 2019

У Лівані на протест проти влади вийшли 2 мільйони людей. При тому, що населення Лівану — всього 6,9 млн.

Це як якщо б у Росії на протести вийшли 42 мільйони осіб. pic.twitter.com/HT4nFrDdKz

— Мзс Роисси (@Fake_MIDRF) October 22, 2019

Для розгону однієї із осередків протестів в Бейруті, «Хезболла» направила своїх прихильників, які колоною мотоциклів прибули на місце, де їх зустріли військові.

Військові зі зброєю в руках розігнали титушню на мотоциклетах.#Ліван pic.twitter.com/bVLi3INSaO

— Мугабе Тиливижн🔞 (@mugabebe) October 22, 2019

Хвиля протестів прокотилася по всьому світу. Іспанія, Чилі, Ліван, Великобританія. Десятки тисяч людей виходять на вулиці проти підвищення податків і корупції чиновників.

У Бейруті все почалося з податку на дзвінки в месенджері WhatsApp. pic.twitter.com/zTru3ZwTfB

— xaoc.tv (@xaoctv) October 21, 2019

Here is why thousands in Lebanon are protesting against the government. pic.twitter.com/vnJT0ukkTt

— DW News (@dwnews) October 22, 2019