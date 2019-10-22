«Рухайся швидко і йди напролом»: що пише The Financial Times про Зеленском

Президент грає головну роль в скандалі з імпічментом Трампа, але більш складне завдання — вирватися з лап олігархів

«Ви абсолютно праві. Не на 100%, а на всі 1000%». Запобігали тон Володимира Зеленського під час липневого телефонної розмови з Дональдом Трампом викликав почуття досади та сорому, створивши уявлення про новоспеченому неопытном лідера, відчайдушно намагається привернути до себе президента США.

Але на тлі охопила Вашингтон скандалу навколо того, що Трамп нібито примушував союзника знайти компромат на одного з своїх політичних опонентів, новий президент України виглядає набагато більш стійким, оскільки він намагається не вплутуватися в конфлікт і виконати свій обов’язок перед виборцями і реформувати країну.

Після блискучої перемоги на виборах президента України у квітні Зеленський в основному утримувався від спілкування із засобами масової інформації, підтримуючи зв’язок з народом і повідомляючи інформацію через «Фейсбук». Коли 10 жовтня він, нарешті, провів зустріч з журналістами на модному фуд-корті на території київського продовольчого ринку, він відповідав на запитання протягом дивно довгого часу — 14 годин. До того часу, коли після півночі зустріч закінчилася, він був настільки виснажений, що почав заїкатися. Помічникам довелося виштовхувати його з крісла.

Колишній телевізійний комік зробив політичну кар’єру, виступаючи перед «живою» аудиторією, не була винятком і ця зустріч. Більш того, по тривалості прес-марафону він обійшов за російського президента Володимира Путіна, відомого своїми тривалими бесідами зі ЗМІ.

Зеленський уникав питань про Трампа. Ще кілька місяців тому явно не розбирався в тонкощах політики Зеленський виклав свої грандіозні плани по перетворенню України в динамічну ринкову економіку, вільну від корупції, з-за якої країна стала однією з найбідніших у Європі.

Але йому не вдалося розвіяти сумніви в тому, що сам він не залежить від олігархів і готовий дати відсіч захоплення держави корпораціями.

«Це як фільм з двома сюжетними лініями, — каже Святослав Вакарчук, український співак, який зараз очолює партію реформаторів „Голос». — Ми не знаємо, як він закінчиться».

Реформатор, здатний перетворити країну, чи політик, зобов’язаний людям, переслідує більш серйозні інтереси?

На це питання українці і їхні західні прихильники намагалися відповісти задовго до того, як Зеленський виявився втягнутим у скандал, пов’язаний із заявами про те, що Трамп нібито намагався змусити його почати корупційне розслідування в відношенні сина Джо Байдена, демократа і кандидата в президенти на виборах 2020 року. На підставі цих заяв у Вашингтоні зараз йде розслідування в рамках процедури імпічменту.

Володимир Зеленський був обраний після того, як він пообіцяв перемогти корупцію і покласти кінець маніпулювання судовою системою з політичних міркувань. І тут з’явився Трамп і імовірно почав підштовхувати його до того, щоб він провів розслідування у політичних цілях. Телефонна розмова продемонстрував охолодження у відносинах між Києвом і Білим домом як раз тоді, коли Зеленському була необхідна серйозна підтримка США, які могли б допомогти переконати Москву припинити війну на сході України, яка забрала життя понад 13 тисяч осіб. Зеленський намагається відновити мирні переговори з Кремлем, йдучи на поступки, які, як побоюються його опоненти всередині країни, ведуть до капітуляції України. Протестувальники в Києві минулого тижня вийшли на марш під гаслом «Ні капітуляції!».

«Сигнал, який Трамп подав Зеленському, був абсолютно зрозумілим: зустрічайся з Путіним і вирішуй свою проблему, — каже Альона Гетьманчук, директор Київського аналітичного центру «Нова Європа». — Україна стає все більш ізольованою у відносинах з Путіним».

«Україна може опинитися у владі більш великих держав, але в неї поки ще є можливість вирішувати свою власну долю і будувати вільне суспільство», — каже Вакарчук, який підтримує цілі нового президента, але стурбований тим, що той не поважає українські інститути.

Новий уряд поставив перед собою безпрецедентні цілі

Крім світу на Донбасі і викорінення корупції, воно має намір досягти зростання ВВП на 40% протягом наступних п’яти років і створення нових робочих місць у різних галузях, починаючи від обробної промисловості і сільського господарства і закінчуючи сферою ІТ, щоб залучити одних працівників, які працюють за кордоном, і переконати інших взагалі не їхати.

За останні кілька тижнів Верховна рада України прийняла десятки законопроектів, спрямованих на модернізацію економіки та модернізацію держави, іноді практично без обговорення і розгляду. Вводяться нові правила концесії морських портів та інфраструктури, видобутку ресурсів, захисту прав споживачів, регулювання цінних паперів, разукрупнению державної газової компанії і перехід на цифрові технології у митному оформленні та інших послуг.

«У нас багато енергії — сказав в інтерв’ю „Файнэншнл Таймс» (Financial Times) прем’єр-міністр Олексій Гончарук. — І у нас майже немає часу. Нам потрібно прийняти [закони і реформи] в найближчі пару місяців. Тоді у нас буде більш або менш рік на реалізацію. Крім цього, нам потрібен зростання».

Міністр економіки і торгівлі Тимофій Милованов визнає, що темпи змін «божевільні». Будуть помилки, каже він, але поспіх необхідна. Усього кілька тижнів тому цей учений, який отримав освіту в США, викладав математику в Київській школі економіки. Зараз він відповідає за три пакета найбільш масштабних економічних реформ: приватизацію кількох сотень держкомпаній, легалізацію продажу землі з метою максимального використання величезних сільськогосподарських ресурсів України та реформування ринку праці.

Ці реформи, до проведення яких закликають інвестори і міжнародні інститути, вже давно гальмує політична система, у якій домінують могутні українські олігархи та інші інтереси. Тепер їх проштовхують через кілька хвилин.

«Багато тут пов’язано з промахами, — каже Милованов. — Ми повинні бути в змозі розірвати порочне коло. Як тільки знову досягаєш рівноваги, можна знову подумати про баланс».

34-річна Кіра Рудик, ІТ-спеціаліст, втілює в собі потенціал молодого покоління. Вона заснувала український науково-дослідний підрозділ американського стартапу Ring, що займається виробництвом систем безпеки. У київському підрозділі зараз працюють кілька сотень інженерів. У минулому році стартап Ring купила компанія Amazon за один мільярд доларів, і Рудик пішла з бізнесу, зайнявшись політикою. За її словами, Україна відчуває себе «стартапом з гаслом, написаним на стіні: „Рухайся швидко і йди напролом»».

Але те, що добре для технологічної компанії, не обов’язково добре для країни, де верховенство закону часто виявляється поняттям ефемерним. Прагнення уряду реформувати економіку і судову систему також дає можливість тим, хто переслідує корисливі інтереси, у тому числі впливовим олігархам, впливати всіма можливими способами, включаючи використання лояльних до них депутатів для розробки або зміни законів.

«Погані хлопці вставляють свої поправки в закони», — каже Кіра Рудик.

У Тимофія Мілованова — свою розповідь. Отримавши від свого особистого кабінету стос документів, міністр економіки заходився гортати їх, ставлячи на них підпис. Потім він зробив паузу і вирішив, що йому краще ознайомитися з кожним з документів більш уважно. В середині стопки лежав контракт для працівника, якого він не знав. Він викликав людини, який пояснив, що він забезпечував зв’язок зі службами безпеки, і що він працював з попередниками міністра. Милованов сам навів довідки: ні спецслужби, ні МВС, ні адміністрація президента ніякого відношення до нього не мали. Цю людину звільнили.

«Ми працюємо у вкрай ворожій обстановці, — додає він. — Спочатку ми повинні взяти ситуацію під контроль».

Деякі українці побоюються, що Зеленський взяв занадто багато під свій контроль і, можливо, проявляє схильність до авторитаризму. Він звільнив членів виборчої комісії України, яка вважалася заслуговує довіри колегіальним органом, і призначив на неї «своїх» людей. Він планує провести перестановки в нещодавно реформованому Верховному Суді України, в результаті чого отримав попередження Ради Європи щодо необхідності поважати верховенство права. У телефонній бесіді з Трампом він назвав нового генерального прокурора України, Руслана Рябошапку, «на 100% моїм людиною».

Мабуть, найбільший нез’ясований питання щодо Зеленського стосується його відносин з Ігорем Коломойським, мільярдером-олігархом, власником телеканалу, на якому комік став зіркою, і який у всіх деталях висвітлював його передвиборчу кампанію.

Після перемоги Зеленського на виборах Коломойський повернувся в Україну

Він жив в Ізраїлі, куди втік, побоюючись можливих звинувачень у шахрайстві у зв’язку з що належали йому раніше «ПриватБанком», як і раніше є найбільшим кредитно-фінансовою установою України. Банк був націоналізований в 2016 році після того, як регулятори виявили діру в капіталі банку в розмірі 5,5 мільярда доларів, що утворилася в результаті шахрайських дій та кредитування колишніх акціонерів та афілійованих з ними осіб Коломойський домагається скасування рішення про націоналізацію, що може поставити під загрозу фінансову стабільність країни і призвести до того, що МВФ відмовиться від нової програми кредитування.

Це питання став самим серйозним випробуванням прихильності Зеленського верховенства закону і готовність позбавити Україну від олігархічного впливу, тим більше, що президент обрав керівником свого офісу Андрія Богдана, юриста, який раніше представляв інтереси Коломойського у справі про «Приватбанку».

Занепокоєння посилилося у вересні, коли поліція провела обшуки в штаб-квартирі «Приватбанку», нині перебуває під державним управлінням, і в київській квартирі Валерії Гонтарєвої, колишнього глави Центрального банку України, яка керувала процесом очищення прогнилої банківської системи.

Через кілька днів після поліцейських обшуків згорів (в результаті підпалу) заміський будинок Гонтарєвої під Києвом, що було сприйнято як кампанія залякування і викликало обурення. Президент пообіцяв повести у зв’язку з цим розслідування. Позиція Зеленського щодо «Приватбанку» як і раніше неоднозначна.

Минулого місяця прем’єр-міністр Гончарук заявив, що президент і глава його адміністрації готові піти на компроміс з Коломойським, хоча згодом він заявив, що його неправильно зрозуміли. В кінці вересня з-за побоювань, що президент і Богдан готові поступитися Коломойському, з поста голови Ради національної безпеки і оборони України пішов колишній міністр фінансів і авторитетний реформатор Олександр Данилюк.

10 жовтня Зеленський заявив, що «потрібно говорити з ним [Коломойським] з приводу цього питання», але в будь-якому випадку на компенсацію тому розраховувати не варто — він не отримає ані копійки».

«Йому потрібно швидко активізуватися, — говорить Тім Еш (Tim Ash), стратег з ринків компанії BlueBay Asset Management. — Це важливіше, ніж його приятель Коломойський. Його рішення визначить курс його президентства. Або він знаходиться в кишені олігархів, або певних олігархів, або він дійсно представляє інтереси народу».

За словами одного західного чиновника, в результаті запланованої реформи ринку електроенергії Коломойський, який володіє феросплавними заводами, може отримати можливість платити за електроенергію менше, ніж ціни, які йому сьогодні виставляють олігархи-конкуренти.

«Коломойський хоче сидіти над усіма і за лаштунками смикати за ниточки, — каже чиновник. — Те, що вони роблять, дуже розумно».

Але Катерина Рожкова, заступник голови Центрального банку, говорить, що «якщо націоналізація [„Приватбанку»] буде скасовано, то це стане серйозним попереджувальним знаком для реформаторів, інвесторів, МФУ і донорів».

Вона закликає Зеленського та його уряд виступити з однозначним заявою про те, що націоналізація «Приватбанку» була необхідна для збереження фінансової стабільності, що вона відповідала українському законодавству і що банки не можуть бути повернуті своїм акціонерам, навіть якщо ті мають право вимагати відшкодування збитків, якщо зможуть довести їх.

Ще до скандалу з Трампом «молоде» президентство Зеленського було свідченням реформістського ідеалізму, затьмареного підозрою, що нове покоління може стати черговим політичним засобом «корпоративного» захоплення держави.

Катерина Рожкова, очі якої загорілися, коли мова зайшла про залякування її колишньої колеги Гонтарєвої, хоче підкреслити позитивну сторону.

«Ми повинні говорити не тільки про темній стороні Місяця, — вважає вона, — але і про світлу».

Президент України Володимир Зеленський знаходиться під тиском західних прихильників, які вимагають від нього накласти вето або хоча б внести поправки до ухваленого парламентом минулого тижня законопроект про радикальну та галузевої реформи малоефективною судової системи країни.

Представники правлячої партії заявляють, що закон зміцнить верховенство закону в країні. В його основі лежить розширення процесу конкурсного відбору суддів. Останні поправки дозволили б зберегти контроль громадянського суспільства над процесом відбору кандидатур. Цей законопроект передбачає позбавлення від суддів, яких використовували олігархи з тим, щоб зберегти свою владу над економікою.

Критики стверджують, що якщо табір Зеленського монополізує владу, призначаючи в суди своїх прихильників, можна втратити системи стримувань і противаг.

«Деякі положення закону про судову реформу… ставлять під загрозу незалежність судової системи і повинні бути перевірені Венеціанською комісією [Ради Європи] до вступу закону в силу, — написали після голосування члени делегації ЄС в Україні у «Твіттері».

Американська торговельна палата та інші представники ділових кіл закликали Зеленського накласти вето на законопроект.

«Ми глибоко стурбовані тим, що очікуваний час розгляду справ у Верховному суді може збільшитися до п’яти років, якщо кількість суддів у ньому скоротиться з 200 до 100 без одночасної реформи судів першої інстанції», — йдеться в заяві.

З початку своєї роботи в 2017 році Верховний суд кілька разів виносив рішення щодо олігарха Ігоря Коломойського, який надавав підтримку Володимиру Зеленському, і який оскаржує рішення про націоналізацію «Приватбанку», прийняте в 2016 році.

Валентина Данішевська, висловлюючи незгоду з планом заміни обираються довічно суддів в очолюваному нею Верховному суді, заявила, що плани по їх заміні частково пов’язані зі справою олігарха.

«Верховний Суд України є органом, який буде приймати остаточні рішення… по справі Коломойського», — сказала вона в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Макс Сэддон, Бен Холл, Роман Олеарчик , «Financial Times»

Переклад ИноСМИ.ру.