Трансгендери зажадали прибрати жіночий символ з упаковок прокладок

Трансгендерні активісти звернулися до виробника жіночих товарів особистої гігієни Always. Вони зажадали прибрати з упаковки прокладок знак Венери, що позначає жіноче начало.

Компанія пішла на поступки, проте це рішення викликало невдоволення деяких інтернет-користувачів.

У травні 18-річний ЛГБТ-активіст Бен Саудерс написав лист в Procter& Gamble (материнська компанія Always).

Він попросив керівництво бренду переглянути дизайн упаковок для прокладок. На них Always традиційно зображує знак Венери, який прийнято вважати жіночим символом.

Саудерс та інші трансгендерні активісти наполягають на тому, що не всі користувачки прокладок і інших засобів жіночої гігієни є жінками.

Зокрема, Саудерс знаходиться в перехідному етапі від жіночого тіла до чоловічого. Він каже, що йому неприємно бачити на прокладках знак, що позначає жіноче начало.

Представники Procter& Gamble вирішили піти на поступки — компанія почне прибирати знак Венери з своєї продукції вже в грудні. Повністю відмовитися від символу Always планує в наступному році.