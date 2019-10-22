Вбивство Вороненкова: Суд скасував підозра росіянину

Печерський райсуд Києва скасував підозра росіянину Володимиру Тюріну у замовленні вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Про це повідомляє «УП».

Скасувати повідомлення про підозру зажадав адвокат Тюріна.

За даними прокуратури Києва, суд ухвалив відповідне рішення у зв’язку з зміною позиції потерпілої – вдови Марії Максаковою-Игенбергс. Крім того, слідство так і не змогло особисто передати підозра Тюріну, оскільки той проживає в РФ.

У прокуратурі повідомили, що вручити підозра повинні були російські силовики за запитом української сторони. Однак чотири запиту були проігноровані.

«Разом з тим, дане рішення не означає припинення розслідування щодо замовників вбивства та інших причетних осіб, а також не позбавляє прокуратуру права підготувати нове підозра за результатами проведення додаткових слідчих дій. Також воно не впливає на суть обвинувачення щодо виконавців вбивства Вороненкова», – сказала прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.