Новий транш МВФ: про що мовчить Маркарова — Лановий

Продовжувати випускати облігації – це значить спотворювати кредитний ринок і прокладати шлях до дефолту… Це сніжний ком, який буде рости…

Міністр фінансів України Оксана Маркарова напередодні повідомила, що Євросоюз може виділити Україні другий транш макрофінансової допомоги до кінця 2019 року. Говорячи про переговорний процес, міністр згадала про успіх у переговорах.

Обставини у нас такі, що з початку року понад 100 мільярдів гривень додатково отримав держбюджет шляхом продажу своїх внутрішніх облігацій (ОВДП). Їх продаж була майже під 20 відсотків, що хоч і дозволило закрити фінансові дірки і зміцнити гривню, але серйозно збільшило зобов’язання бюджету з погашення та обслуговування боргів.

Про це розповів сьогодні для «Главреда» Володимир Лановий, президент Центру ринкових реформ, екс-міністр економіки України, доктор економічних наук.

Хто взагалі буде брати кредит під 20 відсотків? Тільки якісь спекулянти – нормальна людина для себе ніколи такий кредит не візьме, тому що через 5 років цей кредит стане в 2,5 рази більше за цих відсотків, а через 10 років – це буде вже в 6 разів більше, ніж та сума, яку позичали.

Міжнародний валютний фонд це бачить, і, по-хорошому, український уряд повинен був пояснити причини, навіщо вони так діють, які у них плани і навіщо їм в принципі МВФ.

І головна причина цих дій, про яку намагається не говорити Маркарова – це питання Приватбанку. Тут історія ганебна, тому що всі ці «мінфінівці» разом з Порошенко силою спочатку відібрали банк, а тепер вони не знають, що з ним робити.

Грошей у цьому банку не з’явилося, а ці облігації банк може продати іншим учасникам і отримати за них гроші. І якщо вони продадуть ці облігації і отримають гроші, то облігації все одно пізніше доведеться погашати і вже з великими відсотками. Адже якщо цього не зробити, банк просто лопне.

Той борг, який утворився, як раз і був покритий облігаціями. Але найголовніше, що ці 150 мільярдів — це дефіцит українського бюджету, бо саме бюджет є джерелом держфінансування.

Тому потрібно шукати інший вихід. І Маркарова, кажучи про переговори з МВФ, обмовилася про те, що вони вели переговори з МВФ про те, як повернути 150 мільярдів гривень, нібито інвестуються в Приватбанк, хоча насправді це просто надруковані папірці.

Можливо, МВФ погодить якийсь план по Приватбанку. І в цьому випадку, МВФ повинен буде піти на поступки, так як йому вигідна ця ситуація, оскільки у разі відмови від програми ми б втратили свою обороноздатність, що неприпустимо для геополітичної ситуації.

Продовжувати випускати облігації – це значить спотворювати кредитний ринок і прокладати шлях до дефолту. Так як відсотки з кожним роком будуть підвищувати витрати – у наступному році нас чекає 150 мільярдів вилучень з бюджету для оплати відсотків по цьому боргу. У 2019 році це було 100-110 мільярдів. Це сніжний ком, який буде рости.

Але якщо МВФ дасть нам перепочинок, і ми зможемо не випускати ці облігації та за умови підтримки України Євросоюзом, можливо, нам вдасться повернути частину дорогих кредити раніше без глобальних витрат з бюджету.