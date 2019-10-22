Схеми з бензином і вербування в США. За що Зеленський вигнав шефа Держохорони Оцерклевича

Указ президента про зняття з посади начальника управління Держохорони Олексія Оцерклевича був опублікований 16 жовтня. Але готувалася відставка ще у вересні.

Про це розповів сьогодні видання «Країна».

Оцерклевич — колишній «кіборг», який воював в Донецькому аеропорту і став знаменитим після рукостискання з польовим командиром сепаратистів Мотороллой.

Ніякого відношення до охорони перших осіб він раніше не мав, а на посаду потрапив завдяки протекції свого давнього знайомого Андрія Богдана і «бойовому» бэкграунду, який підкупив Зеленського.

У підсумку відставка «Купола» (позивний Оцерклевича в АТО) сталася через п’ять місяців після призначення.

За даними видання, за цей невеликий час колишній шеф УГО встиг зробити ряд серйозних промахів, які і призвели до його падіння.

Три причини відставки

Основних претензій до роботи «Купола» було три.

По-перше, непрофесіоналізм. За даними офіцерів, які служили з Оцерклевичем, шеф УДО не знав жодного нормативного документа і не простудіював навіть закон про охорону органів державної влади.

Крім того, всіх дратувала його манера спілкування.

«Спілкується з матами, нетактовне, неосвічений. За 4 місяці так і не зрозумів, що в УДО солдатів немає, завжди і скрізь кричав «солдата ніколи не дам в образу», — розповідає співрозмовник видання в охоронному відомстві.

По-друге, новий начальник почав вибудовувати під себе корупційні схеми і заробляти на відкатах, кажуть в Управлінні.

За словами джерела видання, Оцерклевич зробив позаштатним співробітником УДО громадянина Німеччини, який з 2015 року має вид на проживання в Україні — його звуть Олександр Шейбель.

«Він уродженець Донецької області, активно спілкується з представниками «ДНР-ЛНР». За два місяці перебування на посаді позаштатного радника Оцерклевича постійно знаходився у нього в кабінеті, давав поради, вирішував кадрові призначення і намагався впливати на всі процеси в УДО», — заявив співрозмовник.

За його даними, Шейбель і Оцерклевич взяли під контроль постачання запчастин, бензину, ремонт автомобілів УДО на інших СТО. Саме Шейбель виїжджав і проводив переговори з директорами і власниками підприємств.

Цю інформацію незадоволені офіцери передавали в СБУ на Банкову.

По-третє, проблемою стала поїздка Оцерклевича в США перед візитом в Нью-Йорк Володимира Зеленського.

За інформацією видання, «Купол» несподівано для всіх виїхав з Нью-Йорка до Вашингтона, де відвідав офіс американської Secret Service — американської спецслужби, яка, крім іншого, і відповідає за охорону керівництва США.

«З Києва його супроводжував співробітник посольства США в Україні Олександр Лозенко. З ним він і відправився до Вашингтона. Посольство України в США) цією зустріччю не займалося і взагалі була в шоці від порушення всіх дипломатичних стандартів. З ним на зустрічі не було жодного нашого дипломата, ні офіцера з безпеки, як в такій ситуації належить», — повідомляє офіцер Управління в бесіді з журналістом видання.

За його словами, такий формат зустрічі викликав підозри у українських спецслужб, що в процесі спілкування могла бути здійснена вербування Оцерклевича з метою отримання інформації про президента та його оточення, а також гостях Банковій.

Два звання і одне звільнення

Незважаючи на всі ці сумнівні історії, «Купола» звільнили щодо м’яко — без скандалу, та ще й нагородивши генеральським званням. Що викликало неабияке обурення у військовому середовищі.

Оцерклевич з червня до жовтня 2019 року пройшов шлях від підполковника до генерал-майора.

«Це перше генеральське звання за час президентства Зеленського і викликало дуже негативну реакцію в офіцерських колах, так як є більш достойні люди, які чекали укази і на День незалежності, і на 14 жовтня. Якщо ж у нього були заслуги, за які давалися погони — то чому його зняли з посади?», — сказав изданиюисточник в одній із силових структур.

У теж час, наш співрозмовник в УДО каже, що до цих рішень причетний глава Офісу президента Андрій Богдан, який давно протегував «Купола», а тому і захотів для нього «моральної компенсації» після звільнення.

«Саме Богдан наполіг на присвоєння звання «генерал-майор» і президент підписав», — розповіло джерело в УДО.

За його словами, тепер глава Офісу президента просуває своїх людей в заступники новому шефові відомства — Сергію Рудю.

Які ще причини «підкосили» Оцерклевича

Претензії до колишнього шефа Держохорони, опубліковані вище, накладалися на інші резони.

Головним чином зіграла роль інформація «Країни» про дві судимості Оцерклевича, про які ми розповідали ще в липні. Із-за чого навіть виникли проблеми з його допуском до держтаємниці.

Нагадаємо, що начальник Держохорони був судимий двічі, причому за однаковою статті — 424-й (частина друга): «використання нестатутних методів впливу на підлеглих військовослужбовцям».

Перший раз це сталося в 2009 році. Тоді військовий суд Київського гарнізону присудив йому півтора роки службових обмежень і штраф на 15% грошового забезпечення. За який злочин — даних немає.

Друга судимість за тією ж статтею була вже в 2011 році: Оцерклевич змусив солдата бігати з гирею по плацу, той впустив її і зламав собі ногу. Тоді Козелецький райсуд Чернігівської області дав Оцерклевичу чотири роки — але без позбавлення волі. Офіцер відбувся двухлетным випробувальним терміном.