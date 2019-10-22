Коломойський проти Порошенка: вирішальна сутичка — експерт

Це протистояння, як і інше — «Коломойський проти Пінчука», багато в чому визначає нинішню ситуацію в Україні, тому заслуговує уваги. Попередню історію, до 2014 року, залишимо біографам.

Свіжообраний президент Петро Порошенко однією з головних внутрішніх проблем вважає непідконтрольні владі добровольчі підрозділи або, як їх називають у міжнародній листуванні, «незаконні збройні формування». Ці підрозділи, «Правий сектор» перш за все, фінансово та організаційно підтримує губернатор Дніпропетровщини Ігор Коломойський з командою, якій вони необхідні для протистояння «російської весни». Потенційний конфлікт між президентом і губернатором посилюється і тим, що «жидобандеровец» ІВК відкрито тролить Путіна і багатьма в країні сприймається як спаситель півдня України, а ТАТО не виносить когось популярнішим себе.

Такі оцінки висловив сьогодні у Фейсбуці політичний експерт Олександр Кочетков.

Порошенко починає примусовий переклад добровольчих підрозділів до складу ВСУ і Нацгвардії. Відбувається це в рамках домовленостей «нормандського формату», схвалених США, при цьому проти добровольців і тих, хто підтримує їх, порушуються кримінальні справи, а підрозділи у спілкуванні із Заходом інколи називаються вже «терористичними», що як би виправдовує жорсткий тиск на них.

Команда Коломойського починає конфліктувати з оточенням Порошенко (війна проти «смотрящих в області», «викрадення» Сергія Рудика і т. д.). Для згладжування протиріч і вибудовування партнерства Коломойський пропонує Порошенко віджати і розділити активи Ріната Ахметова, який ухилився від захисту України на фактично підконтрольному йому Донбасі, за що повинен відповісти.

Замість цього Порошенко стає одноосібним партнером Ахметова через купівлю близької йому структурою ICU акцій ДТЕК. За українським бізнес-понятіям це кидок ІВК з боку Тато.

На ІВК починається інформаційна атака з боку Олега Ляшка, який фінансується Рінатом Ахметовим, вже партнером Порошенка, а також з боку УП, де частина холдингу належить Сергію Льовочкіну, учаснику «Віденського змови».

Одночасно йдуть спроби з боку Порошенка викупити у Суркісів їх акції телеканалу «1+1» — головного информоружия ІВК, а також розгойдування Нацбанком, керованим Валерією Гонтарєвої, системоутворюючого в Україні «Приватбанку», який переживає не найкращі часи у зв’язку з війною. Тобто, після кидка ПАП починає проти ІВК війну на знищення.

Коломойський йде з посади губернатора і з політики, що начебто має погасити протистояння з владою. При цьому він досягає понятійної домовленості з Порошенком, що ні його, ні його оточення не чіпають, а «Приватбанк» отримує фінансову підтримку від держави, щоб залишитися на плаву (про націоналізацію банку тоді і мови не йшло).

Коломойський бере участь у створенні партії «Укроп» (сам не фінансував, написав розділ програми про демонополізацію, лідером партії став Корбан), що Порошенко розцінює як порушення домовленості.

Після місцевих виборів в 2015 році Корбана заарештовують, а «Приватбанк» починають добивати — глава Нацбанку Валерія Гонтарєва публічно заявила, що банк — напередодні банкрутства, після чого банкрутство стало неминучим.

При цьому по лінії міжнародних фінансових кіл від України поширюється інформація, що Коломойський навмисно хоче «покласти банк», щоб влаштувати хаос в Україні, а по лінії спецслужб — що Коломойський фінансує терористів, якими є праворадикальні воєнізовані підрозділи на зразок «Азова». А також, що Коломойський — видний член міжнародної мафії, на рахунку якого замовні вбивства, фінансові афери та інші жахи.

Втрачає плавучість Коломойський домовляється з Порошенком, що йому і Корбану дозволяють виїхати за кордон, а «Приватбанк буде націоналізовано.

В ході націоналізації «Приватбанку» Коломойський з партнерами «виносить з палаючої хати все, що може винести». Операція виведення активів на суму мінімум 2,5 млрд доларів відбувається з відома і за участю керівництва Нацбанку. Ці та подібні дії настільки неприховані, що генпрокуратура, повністю підконтрольна Тата, навіть порушує кримінальну справу за цим зловживанням.

Порошенко не має наміру залишати недобитого ворога: проти Коломойського і його партнерів подаються численні позови з приводу виведення активів з «Приватбанку», за матеріалами, отриманими з України, ФБР починає розслідування проти Коломойського за підозрою у відмиванні грошей.

Коломойський змушений покинути свою розкішну віллу в Швейцарії і перебратися в Ізраїль. На його кошти накладається арешт.

У 2018 році складається враження, що Порошенко повністю знищив Коломойського.

economics-prorok.com