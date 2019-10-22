Китай масштабно інвестує по всьому світу, але виводить гроші з деградуючою Росії — Eurasianet

Китай вкладає сотні мільярдів доларів в економіки інших країн, займаючи друге місце в світі за вихідними інвестицій. При цьому з РФ він засобу, навпаки, виводить.

Глави Росії і Китаю регулярно заявляють про досягнення в сфері взаємної торгівлі та у сфері інвестицій, проте реальні факти виглядають куди більш скромно. Плани з нарощування торгівлі не збулися, а рівень китайських інвестицій в Росії не досягає докризового рівня.

Китайський бізнес не впевнений у безпеці своїх грошей в Росії і вважає російський ринок недостатньо стабільним. Успішні проекти реалізуються лише при політичній підтримці на високому рівні.

Як змінюється товарообіг з Китаєм

Китай офіційно називали «стратегічним партнером Росії ще до введення західними країнами санкцій відносно РФ. А в останні роки експерти та журналісти заговорили про «розвороті на Схід», який в 2016 році «майже відбувся».

Президент РФ Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін зустрічаються в середньому п’ять разів на рік і називають один одного «любими друзями». У червні 2019 року обидва лідери синхронно говорили про те, що співпраця Росії та Китаю вийшло на «безпрецедентно високий рівень».

Однак економічне партнерство, якщо судити за фактами, а не заявами, далеко від цих характеристик.

У 2014 році Путін планував довести товарообіг двох країн до $200 млрд до 2020 року. Поки ж обсяг взаємної торгівлі за ці 5 років зріс лише на 20% (з $90 млрд в 2013 році до $108 млрд в 2018-му). Подвоєння торгівлі протягом року виглядає малоймовірним: за січень-серпень 2019 року товарообіг зріс лише на 0,9% (до $69,6 млрд). Мабуть, тому президент зрушив терміни: на показник в $200 млрд тепер потрібно вийти до 2024 року.

Проте Китай дійсно є одним з найбільших зовнішньоторговельних партнерів Росії: на нього припадало 16,2% всього обороту в січні-серпні 2019 року, що більше, ніж на країни СНД разом узяті – 12,1%, але помітно менше, ніж на Євросоюз – 43,6%. За підсумками 2018 року частка Китаю склала 15,7%.

«І частка Китаю буде тільки більше, — вважає Валерія Минчичова, кандидат економічних наук, доцент департаменту світової економіки і світових фінансів Фінансового університету при уряді РФ. — Росія експортує туди і енергоресурси, і гучний ліс, навіть воду. Імпорт ж — відносно дешеве обладнання, готова продукція легкої промисловості».

«Сьогодні йдуть дуже серйозні зміни в структурі товарообігу. З Росії в Китай пішло набагато більше продовольчої продукції, вони тільки що відкрили свій ринок для російського м’яса птиці, — заявив бізнес-омбудсмен Борис Титов. — Буде зростати експорт зерна, іншої продукції сільського господарства. Для китайців стає нормою споживати російські продукти, які на їх ринку вважаються вельми екологічними».

Китайські інвестиції йдуть повз Росії

Між тим інвестиційне співробітництво холоне, вважає Валерія Минчичова.

«З 2014 року обсяг прямих іноземних інвестицій з Китаю в Росію планомірно падає», — стверджує вона.

Згідно з даними Банку Росії, за 2018 рік китайський бізнес вивів з Росії понад $900 млн, з яких $774 млн — з капіталу російських компаній. Для порівняння, США, що є одним з ініціаторів санкцій відносно Росії, в 2018 році трохи наростили обсяг вкладених грошей, а інвестиції в капітал компаній збільшили на $388 млн.

На 1 квітня 2019 року обсяг накопичених китайських інвестицій, що перебувають в російській економіці, оцінювався в $3,3 млрд, хоча 1 січня 2014 року їх було $4,5 млрд. Обсяг американських вкладень 1 квітня 2019-го становив $3,8 млрд, а 1 січня 2014-го — $18 млрд.

Як видно, Китай ніколи не був основним інвестором в Росії і не став їм навіть на тлі падіння західних інвестицій. При цьому КНР — друга країна в світі за обсягом вихідних інвестицій. Згідно з доповіддю ООН, в 2018 році Китай вклав у інші країни $130 млрд, поступившись лише Японії ($143 млрд). Тим часом Росії не тільки нічого не дісталося від цього пирога, але інвестори з КНР навіть вивели з РФ майже $1 млрд.

Китайські інвестори, як і будь-які інші іноземні інвестори, що вкладають в першу чергу заради прибутку, а не заради галочки про стратегічне партнерство між країнами, сказав Eurasianet.org Артем Лилик, генеральний директор Asia Import Group (займається імпортом з Китаю).

«Відповідно, можна зробити висновок, що всі економічно вигідні [китайські] інвестиції знаходяться поза Росії», — відзначає він.

Незважаючи на ці цифри, Володимир Путін бачить в інвестиційній сфері «помітні успіхи». За його даними, «з участю китайських партнерів і китайського капіталу реалізуються близько 30 інвестпроектів на загальну суму $22 млрд, причому істотна частина цих коштів вкладена в проекти на Далекому Сході Росії — $3,5 млрд». Однак, по-перше, вартість спільних інвестпроектів не сильно змінилася з 2014 року, коли глава держави оцінював їх у $20 млрд, а, по-друге, судячи по загальній сумі китайських інвестицій в РФ, частка китайського капіталу в цих проектах невелика.

Обсяг накопичених російських інвестицій в Китай набагато скромніше китайських в Росії: $261 млн на 1 квітня 2019 року.

«Росія не зацікавлена у великих інвестиціях в Китай, і це взаємно», — вважає Минчичова.

Інвестиції залежні від політики

За даними Торгового представництва РФ в КНР, основними сферами китайських капіталовкладень у Росії є енергоресурси, сільське і лісове господарство, будівництво і виробництво будматеріалів.

Найбільш великі російсько-китайські інвестиційні проекти реалізуються у сфері енергетики та інфраструктури, їх курують на вищому рівні. Наприклад, заводи з виробництва скрапленого газу «Ямал СПГ» (на 30% належить китайцям) і «Арктик СПГ-2».

У 2019 році в Тульській області має відкритися завод китайського автовиробника Great Wall. Заявлено, що на підприємстві буде випускатися 80 тис. автомобілів в рік. За словами Володимира Путіна, в планах реалізація проектів в авіа – і вертольотобудування, освоєнні космосу, біотехнології і фармацевтиці, інших наукоємних галузях.

На думку експертів, основна частина китайських інвестицій приходить по лінії міжурядового співробітництва. Без потужного адміністративного ресурсу китайці вкладатися в економіку РФ, мабуть, не поспішають. В’ячеслав Кушнарьов, директор Далекосхідного інституту управління РАНХиГС, сказав виданню Eastrussia, що китайці набагато спокійніше йдуть на співпрацю в тих проектах, де є політична підтримка на високому рівні.

«На даному етапі проекти з Китаєм в основному розвиваються на державному рівні, — сказав Eurasianet.org Данило Ерофтеев, консультант по бізнесу з Китаєм, керівник відділу міжнародної консалтингової компанії YDH Solutions, з 2004 року проживає в КНР. — Безумовно, у зв’язку з торговою війною між Китаєм і США місцеві [китайські] виробники розуміють необхідність у виході на нові ринки. Однак, по-перше, китайські інвестори не впевнені в безпеці свого капіталу в Росії. По-друге, вони вважають російський ринок недостатньо стабільним для інвестицій. Зовсім недавно через обвал курсу рубля багато китайські компанії змушені були покинути російський ринок, не встигнувши там закріпитися».

Інвестори не впевнені в майбутньому Росії

Найбільший ризик для інвестора — це невпевненість у майбутньому, каже Артем Лилик з Asia Import Group.

«Ні в кого немає ніяких гарантій надійності економіки і сприятливого розвитку ситуації в країні. Всі інвестори прораховують проекти на 10-15 років, в Росії це вкрай складно зробити без будь-якого адміністративного ресурсу», — зазначає Лилик.

Виходить, що саме на політичному ресурсі і будується економічне співробітництво Китаю та Росії.

«Російська сторона практично не приділяє уваги специфіці взаємодії з китайськими інвесторами, покладаючись здебільшого на адміністративний ресурс», — вважає Олександр Комірів, експерт з ДПП центру «Проектний офіс розвитку Арктики» і експерт в Російсько-китайської палаті по сприянню торгівлі машинно-технічною та інноваційною продукцією.

Про те, що іноземному, в тому числі китайського, бізнесу в Росії розвиватися складно, говорить і бізнес-омбудсмен Борис Титов, вказуючи на те, що «занадто у нас буває багато бюрократії та формалізму». За його ініціативи спільно з Союзом китайських підприємців в Росії в березні 2019 року був створений Центр по захисту прав російських і китайських підприємців.

«Звичайно, в нашій країні інвестиційний клімат більш жорсткий. Бюрократичні складності, регуляторні вимоги, які не завжди зрозумілі не те що китайцям, а й самим росіянам», — пояснив Тітов.

За його словами, китайські підприємці звертаються до нього із скаргами на порушення своїх прав: кримінальне переслідування, контрольно-наглядову діяльність, перевірки.

За спостереженнями Лылыка, взаємини Росії і КНР ніяк не змінюються останні 10-15 років.

«Я б не сказав, що Китай став головним стратегічним партнером Росії. Участь китайських інвесторів і бізнесменів помітно не в розвитку економіки в цілому, а скоріше — їх участь в розвиток економіки окремих регіонів чи окремих компаній», — сказав він.

Схожу думку висловив і Данило Ерофтеев з YDH Solutions.

«Зараз китайський бізнес в Росії представлений компаніями переважно з північної частини Китаю з-за географічної близькості з нашою країною. Ми [компанія Ерофтеева] працюємо в найбільш розвиненою південній частині Китаю, і бачимо, що місцеві компанії нічого не знають про Росію. Вони не будуть інвестувати туди свої гроші», — зазначає він.

«Китайці дуже обережні, коли мова заходить про інвестиції, — підсумував Ерофтеев. — У найближчі роки китайські компанії якщо і будуть інвестувати в нашій країні, то тільки в партнерстві з російськими компаніями».

Аліна Мусіна, Eurasianet (США)