Михайло Подоляк: “Ми продаємо і купуємо тільки власне приниження”

Виходить, що ми продаємо/купуємо тільки власне приниження. Або самоприниження.

Колінно-ліктьову позу з опущеними головами. Як хочете. В будь-якому вигляді, в будь-який час, на вагу або дрібним оптом. Ржем з дурнуватих мемів. Ляскаємо в долоні, коли наш тимчасовий улюбленець голосно хаєт-ніякий нашого тимчасового злого демона. Для нас існує тільки чорне і біле. Своїми – можна все і навіть з рясним лайкою, а чужим – заткнутися в ганчірочку. Pro and Contra. За і проти. Саме тому ми завжди на глухий узбіччі. Тому що нас досі не приймають всерйоз, вважаючи цивілізаційними дітьми)…

… Все це і називається репутація. Глобальна репутація країни. Яка складається з дрібних уламків неусвідомленого. І дивний (багато в чому) міністр Милованов абсолютно правий, коли говорить про вплив поганих публічних жартів на наші зовнішні репутації. Це працює просто, хоча і не прямо. Зрозуміло, ні на які фондові індекси пісні/танці безпосередньо не впливають. Але та ж Гонтарєва – це певне ім’я в певних глобальних фінансових колах. Це певні зв’язки і взаємодії. Це обов’язкові інформаційні обміни між приймаючими рішення глобальними інститутами. Це тенденційно складені рапорти про наших пріоритетах, які лягають на стіл потенційним партнерам.

Одна справа – професійний і «фактовый» юридичний розмову про її роботу. Інша справа – відверте знущання. Навіть якщо подібне знущання традиційно прийнято у нас, там – це все одно вважається особистою трагедією. Особлива пікантність у тому, що подібні сценарії з приниженням вчорашніх топів вичитує топ-менеджер влади нинішньої)…

… Загальна картинка проста. Репресії. Всесильні рейдери. Силовики, що приймають замовлення на «розрив». Відсутність судової перспективи. Прямі й непрямі загрози. Гарне таке… «інвестиційне Сомалі» – можеш, звичайно, інвестувати, але гарантій тобі не дасть і сам господь бог. Ось так виглядає Україна на зовнішніх ринках. Репутація – це набагато довше, складніше і обов’язково по крупицях. І це точно не парочка симпатичних інтерв’ю. Це багаторічна системна робота, в основі якої повагу до себе та гарантії виконання власних обіцянок. У нас же мало того, що кожен «новий заклик» по новому мете, зруйнують усе, створене попередниками. Так, ще й цих попередників змішують з лайном…

… Гірше тільки пряма образа, висловлене за адресою екс/глави НБУ і двох діючих міністрів «особою без статусу». Це означає, що міністри ніхто. Ні Милованов, ні Бородянський. Їх слова порожні, а вплив мізерно. І не Кабмін тут править бал. Публічно Коломойський довів, що у нас знову все вирішують тіньовики, «хрещені батьки». А тепер давайте серйозно обговоримо наші партнерські договору? Тому що в країні адекватної, Кабмін повинен провести екстрене зібрання і ультимативно вимагати вибачень. Тому що інакше не тільки Милованов/Бородянський нижче плінтуса, але вся нова вертикаль. Люди, про яких можна витирати ноги…

Михайло Подоляк