Олександр Ткаченко приховав особняк. Справа дійшла до НАБУ

«Слуга народу» Олександр Ткаченко не вказав у податковій декларації особняк на Трухановому острові.

Про це повідомляє «Судовий репортер».

За даними ЗМІ, 20-21 жовтня активіст Ярослав Бондаренко зняв особняк Олександра Ткаченка на Трухановому острові (Київ – прим. ред.). При проведенні перевірки виявилося, що той не вніс у декларацію за 2018 р.

Після додаткового вивчення відкритих даних було встановлено, що «слуга народу» з 2016 р. регулярно відвідував вказаний район. На думку активістів, цей факт підтверджує зв’язку Ткаченко із зазначеною нерухомістю.

21 жовтня видання «Судовий репортер» надало згадані докази НАБУ з проханням відкрити справу за ст. ст. 366-1 ККУ (Декларування завідомо неправдивої інформації).

Зазначимо, що Олександр Ткаченко є найбільш імовірним кандидатом від «Слуги народу» на посаду мера Києва. Раніше нардеп виступив одним з ініціаторів прийняття закону «Про столицю», який передбачає розділення посад мера і голови КМДА.