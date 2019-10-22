«Роздавали по 25, але деяким дійшло 5»: журналістка розкрила корупційну схему в «Слуги народу»

Журналістка Соня Кошкіна не залишилася в стороні від конфлікту всередині провладної партії «Слуга Народу».

Вона вважає, що це початок розколу в партії, який призведе до того, що у «СН» не буде навіть загального більшості при голосуваннях.

Свій інсайд і думку з приводу гучної перевірки нардепів «Слуги Народу» на поліграфі журналістка виклала на своєму Telegram-каналі.

Бачить Бог, не хотіла про це писати, але раз вже самі «Слуги» почали публічно з’ясовувати, «хто кому рабинович», як же можу змовчати?

Дано: гучний срач навколо засідання податкового комітету, на якому велика частина «слуг»-членів комітету раптово почала вигороджувати відверто корупційну схему Антона Яценка.

«Раптово» так, ага)). Настільки, що в ОП навіть вирішили «відступників» перевірити на детекторі. Чи Не взяли вони, бува, гроші за свою «позицію» (голосно сміюся і прибрати лапки ніяк не можу, вибачте)?

Взяли. Не всі, але багато (частина «топила» з суто ідеологічних міркувань. Мають право, — слід визнати). В кулуарах називали цифру в 30 тисяч уе. Це просто за «затягування»: неявку, лікарняний, «утримався» і тд. З вересня по кулуарах люди від Яценко ходили — пропонували (він сам навіть не приховував).

Брехня!

Насправді, так, Яценко виділяв у «тридцятці» на ніс. Але до депутатів доходила лише «четвертушка» — 25. Ще п’ятірку творчі люди «втрачали» по дорозі. Більш того, кадрам типу весільного фотографа/водія Віталіка/тамади Васі (тут — збірний образ) підкинули і зовсім по п’ятірці. І вони ходили щасливі. Для них — космічні гроші. Ні за один корпоратив де-небудь під Х…по-Кукуєвому стільки не заробиш.

Ага. Так ось.

Нині на Банковій верховні правителі голосно обурюються як же могли так підло вступити з ними люди, яких вони буквально з «інтернету набрали» (цитата, якщо що. Он, Віктор Андрійович казав, що «на смітнику знайшов» та нічо). Смішні, право) А чого вони від них — «з інтернету» — чекали? Вічного послуху, идолопоклонения, чиношанування? Це, як сказано — рефрен Банковій.

Мій же полягає в тому, що вже озвучувала раніше: у цьому скликанні у Слуг немає і не буде своїх 300 конституційної більшості.

Більше того, як ми бачимо, у них немає навіть простої більшості свого — 226. А, значить, колаборація з Голосом і Батьківщиною неминучі. Не думаю, що офіційно відкриті, але сутевые — так. Так що поки неясно, хто кого «зробив», котики))).