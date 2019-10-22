«Нарахували за опалення 26 тисяч». Звідки взялися грандіозні платіжки, які приходять зараз киянам

Опалювальний сезон ще тільки стартує, а кияни вже масово отримують платіжки за тепло. Причому, з рекордними сумами — до 20-30 тисяч гривень. Більш того, багато скаржаться, що їм нараховували за опалення все літо.

Про це пише сьогодні видання «Країна».

«У мене опалювальний сезон і не закінчувався. За червень-вересень за послугу централізованого опалення від «Київтеплоенерго» мені нарахували 26 тисяч. А за версією Центру комунального сервісу, потрібно платити 36 тисяч гривень. І наскільки мені відомо, це масове явище по Києву. Кому по 2 тисячі накидають за однушку, кому по 5-6 тисяч — за скромну двушку», — розповів читач видання.

«Незрозумілі» суми в платіжках — не рідкість. А з настанням нового опалювального сезону їх стане ще більше», — говорить глава комітету житлово-комунальної інфраструктури, благоустрою, екології та охорони довкілля Громадської ради при КМДА Олег Попенко.

«Космічні платіжки» приходять не тільки за опалення, але і за гарячу і холодну воду», — додав виконавчий директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Андрій Нікончук.

Вибивають борги «Київенерго»

Випадок читача, якого комунальники, судячи з отриманої платіжці, «гріли» все літо, — не унікальний. «Ми вже рік розбираємося з будинком по вулиці Героїв Сталінграда, де людям нараховують за тепло по 7-8 тисяч гривень на місяць», — говорить Попенко.

Про появу незрозумілих нарахувань розповів також один з експертів ринку житлово-комунальних послуг, який, здавалося, б, знає всі нюанси цієї сфери. Але і його вразили незрозуміло звідки взялися рекордні цифри в платіжці. «Несподівано з’явився борг за опалення. Почав розбиратися в Центрі комунального сервісу. Там кажуть, з цього місяця стали приплюсовувати старі борги, що залишилися ще від «Київенерго» (компанія передала справи комунальному підприємству «Київтеплоенерго» минулим літом)», — говорить експерт.

Тобто, одне з пояснень незрозумілих платіжок — старі борги за опалення і гарячу воду від «Київенерго».

Варто відзначити, що після того, як стало відомо про те, що «Київенерго» передає керування тепловими мережами «Київтеплоенерго», багато городян справді перестали платити за рахунками.

«У «Київенерго» я вже не поспішав платити, так як не хотів, щоб моя оплата у них зависла до того моменту, як вони все владнають з КТЕ», — розповів експерт. А у деяких справно сплачені платежі дійсно «загубилися».

Але є ще один нюанс. «Київенерго», вже знаючи, що буде йти зі столичної комуналки, початок «малювати» захмарні цифри. За тим нарахуваннях багато питань», — розповів глава Наглядової ради Житлового союзу України Володимир Морозов.

Незрозуміло також, чому старі борги з’явилися саме зараз, хоча з моменту передачі справ від «Київенерго» в КТЕ пройшло вже більше року. Багато киян встигли за цей час не тільки забути про старі борги, але і втратити оплачені рахунки.

Як розповіла радник заступника голови КМДА Юлія Грамотна, практики нарахування платежів за тепло поза опалювального сезону в місті немає.

«Звичайно, без конкретної платіжки і конкретної адреси складно сказати, звідки взялися рекордні цифри. Але це дійсно можуть бути старі борги. «Київтеплоенерго» взяло на себе дебіторську заборгованість, що залишилася від «Київенерго», і працює з нею», — зазначила Грамотна.

За її даними, на сьогодні борг населення за тепло становить 1,5 млрд, а за гарячу воду — 1,3 млрд гривень.

За словами Олега Попенка, були проблеми з передачею бази даних «Київенерго» новому комунальному підприємству. Тому зі старими боргами починають розбиратися тільки зараз.

Втім, не виключено, що в «Київтеплоенерго» почали вибивати старі борги і з-за фінансових проблем. На початку жовтня Київрада погодила чергове поповнення статутного фонду комунального підприємства більш ніж на 50 млн гривень. Ці гроші зняли з інших бюджетних програм, що обурило депутатів Київради. Тобто, отримати з міського бюджету черговий «транш» «Київтеплоенерго» буде непросто.

Але людей більше цікавить, як тепер, через понад рік, з’ясувати — по-чесному тоді нарахували за тепло і гарячу воду, або цифри взяті зі стелі.

Юлія Грамотна радить звертатися за звіркою в Центр комунального сервісу. При цьому потрібно мати при собі всі платіжки за минулий період. «Якщо борг неправильний, його анулюють, Якщо правильний — існує можливість реструктуризації та оплати в розстрочку», — говорить вона.

Плюс — треба запастися терпінням. «Це страшна тяганина. У комунальних службах не вистачає людей, там традиційно довгі черги, так що доведеться витратити час і нерви», — попереджає Попенко.

Страждають, в першу чергу, ті, хто отримує субсидії. Адже, за законом, борг більше 340 гривень — вже привід зняти субсидію. Тому їм доводиться спочатку платити, а тільки потім — розбиратися в надії, що коли-небудь ці гроші повернуть.

«Гріють» на лічильниках і прибудовах

Але обхід комунальних служб дозволить обчислити хіба що старі борги (і то, якщо збереглися платіжки), але не правильність самих нарахувань.

А з цим теж багато проблем.

«Скажімо, ми довго розбиралися з будинком по вулиці Героїв Сталінграду на Оболоні. Там мешканцям приходили рахунки за опалення по 7-8 тисяч за двійку. З’ясувалося, що вони платили не тільки за себе, але і за сусідів. Деякі мешканці не передавали вчасно показники індивідуальних лічильників або передавали нуль. Комунальники звіряли показники індивідуальних і загальнобудинкового лічильника, а отриману різницю просто «розкидали» на всіх мешканців. В результаті одні платили копійки, а інші — по кілька тисяч. Ситуація частково вирішилася тільки зараз. У новому законі про ЖКГ з’явилася норма про те, що людина не може зовсім нічого не платити за тепло, навіть якщо не живе в квартирі. Він все одно має заплатити за подачу тепла, правда, на 20-25% дешевше. У законі прописано, що в такому випадку людина платить за прогрів приміщення до 14 градусів, а не до 18 градусів, як всі інші», — пояснив Олег Попенко.

Але ця практика буде застосовуватися вже в новому опалювальному сезоні, а от з перерахунком за старими нарахуваннях можуть бути проблеми, — визнає експерт.

«Це потрібно зайти в кожну квартиру і перевірити всі лічильники. Ніхто цього не робить», — каже Попенко.

«Роками ніхто не ходить і не перевіряє правильність показань лічильників. Тобто, можна спокійно передавати нульові показання, а потім сказати, що лічильник «тільки що зламався». А якщо квартира продана, і там вже новий власник, то взагалі нічого довести неможливо», — додав Андрій Нікончук.

Проблеми з різницею в показаннях квартирних та будинкових лічильників на опалення характерні в основному для новобудов.

У старих будинках — свої нюанси. Там «космічні платіжки» часто виходять з-за того, що деякі мешканці самовільно збільшують опалювальну площу. Скажімо, виносять батареї на балкон або в прибудову, але платять за опалення тільки по площі квартири або пускають через систему опалення тепла підлога.

Окремі «секрети» по гарячій і холодній воді

«У будинкових лічильників на воду точність вище, ніж у квартирних. Тому у постачальника часто виникають так звані «небалансы». І їх розкидають на всіх мешканців. Доводиться доплачувати також за різні аварії, наприклад, прорив труби у підвалі, а це додаткові десятки кубів. Кожній квартирі донарахують і за сусідів, які за фактом користуються водою, але занижують показники лічильника або передають «нуль». У нас чимало умільців, які ставлять лічильники на магніти або підключаються до системи через фільтри (вони стоять перед будинковими лічильниками і часто не опломбовані). А якщо у вас взагалі немає лічильника на воду, то будьте готові, що саме на вас ляже левова частка «небалансу», — говорить Никончук.

300 тисяч або війна з сусідами

Домогтися перерахунку і за тепло, і за воду — непросто. За законом, мешканці багатоквартирних будинків зобов’язані платити не тільки за свою квартиру, але і за «загальні площі» (під’їзд, підвали тощо).

І скільки гігакалорій і кубів води на них спишуть — можна тільки гадати.

«У людини з аргументів — тільки платіжки і в кращому випадку показання індивідуального лічильника. Він не бачить загальної картини по дому, і у нього завідомо презумпція винності», — говорить Никончук.

Ситуацію ще більше заплутують тарифи, формули за якими комунальники не розкривають. «Ми готуємо лист до уряду. Нехай пояснять, що це за величина така — гривні на квадратний метр (плата за опалення, в Києві — 38 гривень за квадрат). З гигакаллорией більше зрозуміло, а от звідки взявся тариф за квадрат і наскільки він обґрунтований — питання відкрите», — зазначив Морозов.

Новий закон про ЖКГ більшість проблем не вирішив. «Там є, наприклад, норма, що мешканці зобов’язані випускати в квартири перевіряючих для звірки лічильників та інспекції площ. Але немає санкцій для тих, хто цього не зробить. Тому як не пускали, так і не будуть пускати. По всьому видно, що влада намагається максимально дистанціюватися від комунальних розборок. Так що у людей не залишається іншого виходу, як самим воювати з сусідами та комунальниками», — підсумував Андрій Нікончук.

На думку Олега Попенка, вихід — встановлення індивідуальних теплових пунктів.

«Якщо в середньому по Києву платять за опалення 38 гривень за квадрат, то в будинках з ІТП — 15-20 гривень», — говорить він.

Але це задоволення не з дешевих — потрібно від 300-400 тисяч до 1,5 млн гривень. Якщо встановлювати обладнання без пільгових кредитів, то у 100-квартирному будинку кожній родині доведеться викласти мінімум за 3 тисячі, а з урахуванням того, що скидаються далеко не всі мешканці, то й більше. Так що поки будинків з ІТП в Києві небагато — всього 250 близько 8 тисяч багатоповерхівок.