З-за ботулізму з київських супермаркетів вилучили партію рибних консервів

До того, що захворіти на ботулізм після вживання в’яленої або копченої риби, куплених в супермаркеті, ми майже звикли. Але тепер під підозрою виявилися і рибні консерви.

Про це на своєму сайті повідомляє Головне управління Госпродпотребслужбы р. в Києві. Отримавши від колег з Київської області інформацію, що хворий ботулізмом житель Софіївської Борщагівки Києво-Святошинського району, крім іншого, вживав рибні консерви «Скумбрія атлантична натуральна з додаванням олії», куплені в одному з супермаркетів мережі «Білла-Україна», фахівці почали перевірку магазинів.

Повідомляється, що «Рибні консерви ТМ «Аквамарин», дата виробництва 05.07.2018 р., партія 80УБ23ИРФ, виготовлені ТОВ «РКЗ «Південний» (р. Білгород-Дністровський Одеської області), згідно з інформацією уповноваженого лікаря ветеринарної медицини, зняті з реалізації оператором ринку по всій мережі. В інших торгових мережах Києва рибна продукція, зазначена вище, не виявлена, але перевірка триває».

А фахівці з обласного управління Госпродпотребслужбы досліджують на небезпечний токсин не тільки залишки рибних консервів, але і іншу їжу. Постраждалий чоловік вживав ще і домашні мариновані баклажани, і солону кефаль, куплену на ринку Херсонської області два дні тому. На сайті повідомляють, що з початку року на ботулізм в Київській області захворіло троє людей, один з них помер.

Завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені А. А. Богомольця доктор медичних наук, професор Ольга Голубовська згадує, що якось образилася на ЗМІ, як їй здалося, некоректне формулювання її рекомендацій: «Моз радить кип’ятити консерви, щоб не захворіти на ботулізм».

— А зараз вже розумію, наскільки журналісти були близькі до істини, — говорить Ольга Голубовська. — Такого я не пам’ятаю навіть у 1990-е. Отруєння консервами передбачає потенційну масовість захворювання. Нещодавно в Олександрівській лікарні перебували двоє хворих, постраждалих після вживання риби, куплених в супермаркеті, але це ще гірше — заводське (!) виробництво з зовсім іншими потенційними масштабами.

Доктор Голубовська нагадує, що захворіти на ботулізм можна, покуштувавши їжі, яка накопичила токсин ботулізму (його виділяє збудник). Найчастіше небезпечними виявляються продукти, які люди виготовляють самі: в’ялена, копчена або солена риба, ковбаса, шинка. А також улюблені багатьма людьми домашня тушонка, рибні, овочеві та грибні консерви. Збудник прекрасно розвивається в герметично закритих банках, без доступу кисню. Виявити токсин за запахом, смаком, виду консервів не можна, хіба що іноді банку здувається.

Медики закликають: не купуйте кров’яну і ліверну ковбасу, буженину, шинку, копчену або солону рибу, консервовані гриби з рук випадкових людей. Якщо сумніваєтеся в безпеці їжі, прокип’ятіть її протягом десяти хвилин — це зруйнує токсин ботулізму.

У хворого людини з’являються неврологічні симптоми: розвивається м’язова слабкість (частковий параліч), у тому числі й дихальної мускулатури, виникають розлади зору, порушення ковтання. Якщо самопочуття в перші години або дні після вживання їжі погіршився, потрібно відразу звернутися до лікаря.