«Фашизм в країні починається з того, що стадо виродків сміється і аплодує, коли у сусіда згорів будинок», — Поярков

Сергій Поярков у своєму відеоблозі розкритикував скандальну пісню «Кварталу», підкресливши, що фашизм в країні починається, як раз тоді, коли стадо виродків аплодує і радісно підстрибує, побачивши, як у сусіда згорів будинок.

Після цього, на думку художника і телеведучого, людей зганяють до купи, і показують, кого треба бити — євреїв, циган, українців, росіян і так далі.

Сергія Пояркова вкрай обурила скандальна пісня, виконана на шоу «Вечірній квартал» за участю хору імені Верьовки. Художник підкреслив, що фашизм в країні починається з того, що стадо виродків починає аплодувати і сміятися, побачивши згорілий будинок сусіда.

За словами Пояркова, після цього людей вже зганяють в купи, і показують, кого треба бити — циган, євреїв, українців, росіян і так далі. Однак починається фашизм як раз з веселої пісні про згорілому будинку сусіда. На думку Пояркова, «Квартал 95» у даній ситуації знову виявився «ідіотом тижня», оскільки пісня про будинок Гонтарєвої і правда вийшла ідіотською — мовляв, як же це весело і класно.