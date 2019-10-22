Соцпорос: 9 з 10-х виборців – легко піддаються на маніпуляції ЗМІ

Згідно з нещодавнім опитуванням USAID-Internews, 74% українців знають, що таке замовні матеріали у ЗМІ, але лише 11% в змозі розпізнати фейкові новини.

Найцікавіше, що 65% українців гордо заявили, що з легкістю визначать, яка новина замовний фейк, а яка – правдива, але ось після того, як фахівці запропонували на практиці перевірити свої знання, то виявилося, що все не так райдужно.

Коментуючи новину, політолог Олексій Голобуцький зазначив, по факту можна констатувати, що у нас 9 з 10-х виборців – легко керовані маріонетки власників ЗМІ, так як замовити політичний фейк без погодження з власником нереально. І лише 1 з 10-х здатний зробити інформований, свідомий вибір.

Олексій Голобуцький пише, тому виборчі програми, нові ідеї, ефективні концепції не визначають і найближчим часом не будуть визначати вибір більшості. Більшість і надалі буде вибирати яскравий фантом з кращої легендою.