«Попрацюйте мовчки!» Мілованову пояснили, що жарт про «дебиле» провалилася

Експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен порадив міністру економіки України Тимофія Мілованову і іншим новим чиновникам хоча б місяць помовчати і «забути про соціальних мережах».

«Гірше людей з поганим почуттям гумору тільки люди з поганим почуттям гумору, які думають, що воно у них хороше», – пояснив Тизенгаузен в ефірі ObozTV, коментуючи скандал з Миловановым, який «жартома» назвав себе «дебілом».

Тізенгаузен зізнався, що в цьому контексті згадує пости народного депутата 8-го скликання Сергія Лещенка.

«Його лайкали, тому що люди просто шаленіли від таких дивних «жартів» – а Сергій Лещенко думав, що його іскрометний гумор. Та ж історія з Миловановым. Йому здається, що він став надпопулярним людиною, він купається в цих променях «слави», – зазначив експерт.

На його думку, багатьом новим чиновникам з команди президента Володимира Зеленського «потрібно просто місяць помовчати».

«Кожна людина зараз став ЗМІ завдяки соціальним мережам. Тому все, що ви скажете, буде використано проти вас. Як на вашій посаді, так і в ваших соцмережах. Тому деяким нашим міністрам і депутатам потрібно забути про соціальних мережах. Попрацюйте місяць нормально. От коли ви зробите щось відчутне – тоді катайтеся на самокатах, запускайте свої YouTube-канали… І говорите про те, що ви зробили. А не шаблонний піар за лекалом», – порекомендував фахівець.