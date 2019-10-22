Журналіст: Україна може забити останній цвях у політичну труну» Трампа

Високопоставлений співробітник посольства США в Україні Білл Тейлор фактично здав Трампа під час слухань у Конгресі.

Він сказав, що той абсолютно чітко і ясно пов’язував виділення військової допомоги Україні з заявою Зеленського з початку розслідування Байденов та історії з сервером 2016 року. Вперше хтось із співробітників Держдепу голосно сказав, що Трамп діяв незаконно. Фактично президент вчинив кримінальний злочин, за який його треба судити і садити. Тут все ясно як день. Як передає replyua.net про це у своєму блозі пише журналіст-оглядач Іван Яковина.

За його словами, він особисто дуже чекає показань Джона Болтона. Ця людина вважається живим втіленням жорсткої республіканської політики. Це старий, хитрий і злий ворог демократів. Старої закалки людина: його ментор і духовний батько – сам Дік Чейні. Якщо навіть Болтон скаже, що Трамп торгував Батьківщиною, цього повірять і прості виборці, і сенатори, які будуть голосувати. Так от, після сьогоднішнього виступу Тейлора шанси на такий виступ Болтона різко підвищилися.

Журналіст пише, якщо за опитуваннями 70+ відсотків американських виборців будуть за імпічмент, настане саме час організувати «витік» української версії розмови Зеленського з Трампом, в якій американський президент висував би незаконні умови підтримки України. Це буде цвяхом у «політичну труну Трампа». Усунення цього друга Путіна і ворога України з Білого дому було б величезною зовнішньополітичною перемогою Києва.