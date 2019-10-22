Росія і Туреччина домовилися про спільне патрулювання в Сирії

Росія і Туреччина домовилися про спільне патрулювання на півночі Сирії і виведення курдських формувань з прикордонних територій.

Ці домовленості були досягнуті в ході шестигодинних переговорів президентів Туреччини і РФ Реджепа Тайіпа Ердогана і Володимира Путіна в Сочі.

За словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, з опівночі 23 жовтня в зону безпеки на північному сході Сирії будуть введені російська військова поліція і сирійські військові, передає ТАСС.

У свою чергу глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина і Росія досягли угоди по висновку курдських Загонів народної самооборони (YPG) і їх озброєння за межі зони безпеки, пише Анадолу.

«Російська військова поліція забезпечить відведення YPG від кордонів Туреччини на 20 км углиб Сирії», — сказав Чавушоглу.

За його словами, турецькі і російські військові почнуть спільне патрулювання на відстані 10 км від турецько-сирійського кордону.