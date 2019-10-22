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У мережі жорсткої фотожабой показали перевірку «слуг народу» на детекторі брехні

23.10.2019

Політолог Олексій Голобуцький міткою карикатурою висміяв ініціативу Офісу президента України перевіряти депутатів фінансового комітету Верховної Ради на детекторі брехні.

Її він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Так, на фото можна побачити по всій видимості депутата з накритим особою. «Кожен депутат повинен пройти поліграф!» – стверджується у підписі до фото. І тут же ставить зустрічне запитання: «А це точно поліграф?»

Імовірно, автор карикатури проводить аналогію, порівнюючи поліграф з електричним стільцем або пристосуванням для тортур.

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