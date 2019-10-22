Милованов: до 2014 року мені була нецікава Україна, я образився на неї

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що виїжджав з України в Америку, тому що “образився” на свою країну.

Про це він розповів в інтерв’ю Bihus.Info

За словами міністра, в кінці 1990-х йому довелося залишити Україну, оскільки він був ображений на країну і не міг побудувати тут кар’єру.

“Я вчений. До 2014 року мені була нецікава Україна, тому що я побудував свою кар’єру на Заході. На жаль, для мене не було місця в Україні, коли я звідси поїхав. На жаль, у мене не було можливості стати вченим тут. Я образився на країну. Тому що немає місця. Як люди ображаються на державу? Кажуть: “Я не буду платити податки, тому що тут крадуть, кругом корупція, я не буду, я ображаюся”. Все, все суспільство було скривджено на країну. Так і я був”, — сказав Милованов.

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Пізніше Милованов повернувся в Україну. Це рішення, за його словами, було прийнято ним тому, що “в 2014 році дещо сталося, що змінило мене”, ім’я зважаючи вбивства на Майдані Незалежності.

“Людей вбили. Я вважаю, що такого не може бути в 21 столітті і моя відповідальність, як економіста, який був у той момент у Сполучених штатах Америки, який … зробити все, щоб такі конфлікти більше не повторювалися”, — додав він.