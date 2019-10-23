Названо 3 ключові напої, які збільшують тривалість життя

Зарубіжні дослідники представили увазі 3 ключових напою, які можуть сприяти збільшенню тривалості життя. Одним з них є молоко.Дотримуючись здорового способу життя і збалансованого харчування можна захистити себе від смертельних ускладнень, таких як хвороби серця. Зокрема, дослідження показали, що вживання молока знижує ймовірність смерті від таких захворювань, як ішемічна хвороба серця та інсульт до 15-20%.

Апельсиновий сік також пов’язаний з безліччю переваг для здоров’я, серед яких захист від онкологічних захворювань і цукрового діабету. Це пояснюється знаходженням у ньому великої кількості антиоксидантів, які захищають клітини організму від дії вільних радикалів — молекул, що утворюються, коли тіло піддається впливу тютюнового диму та радіації, інших негативних факторів.

Завершує список ключових напоїв, які сприяють збільшенню тривалості життя, кава, що підтверджено експериментально. Багатоетнічне когортне дослідження, проведене вченими з Університету Південної Каліфорнії, в якому брали участь понад 215 000 чоловік, показало, що вживання асоціюється з більш низьким ризиком смерті внаслідок хвороб серця, раку, інсульту, цукрового діабету, а також респіраторних і ниркових захворювань.

При цьому медики не радять зловживати нею, рекомендована норма – 2 або 3 чашки в день. Вважається, що така дія пояснюється наявністю в каві фенольних сполук і антиоксидантів.