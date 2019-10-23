Тина Кароль снялась в пикантном наряде

Звезда приспустила халат, обнажив плече и часть груди.

Украинская певица Тина Кароль снялась в пикантном образе. Снимками звезда поделилась на своей странице в Instagram, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

На фото звезда позирует в белом халате и полотенце на голове. На одном плече Кароль приспустила наряд, показав часть обнаженной груди.

Одну руку Кароль положила на грудь, а другую приложила к губам. Звезда использовала максимально натуральный макияж. Образ певица дополнила кольцом с крупным камнем и таким же кулоном.