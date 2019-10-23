Лікар розповів про ліки, які є «пустишками»

Багато медиків виписують пацієнтам ліки “пустишки” не через гроші, а через незнання. Про це повідомив Олександр Мясников, відомий як ведучий телепрограми «Про найголовніше».Говорячи про ліки, які фактично є “пустишками”, М’ясников назвав такі препарати:

імуномодулятори,

гепатопротектори,

ферменти,

судиннозміцнюючі препарати,

вітаміни та БАДи,

хондропротектори,

пробіотики і пребіотики,

ноотропи,

гомеопатичні препарати,

рослинні збори і настоянки.

Фахівець зауважив, що якийсь з даних препаратів цілком здатний допомогти конкретній людині. Якщо при цьому немає побічних ефектів, то його можна приймати відповідно до призначення.

“У своїй масі зазначені категорії ліків не мають доведеної ефективності взагалі”, – сказав Алексндр Мясников.

Він зауважив, що приблизно вісім з десяти лікарів регулярно виписує пацієнтам засоби зі списку “пустишок”. За словами М’ясникова, в яких випадках непотрібні препарати можуть призначатися лікарем за гроші фармкомпаній, проте частка таких мізерно мала. Більша частина медиків виписують пацієнтам «пустишки» в силу не дуже високої кваліфікації.

М’ясников порадив завжди намагатися збирати якомога більше відомостей про ті ліки, які призначаються лікарем і не соромитися розпитувати його самого – зокрема про те, чи доведена ефективність препарату.

: МедікФорум