Осенние каникулы: когда начинаются и сколько продлятся

Несмотря на то, что в Украине каждое учебное заведение самостоятельно определяет, когда отдыхать школьникам, как правило, они придерживаются рекомендаций МОН.

Октябрь в этом году порадовал нас прекрасной летней погодой, а в конце месяца у школьников будет прекрасная неделя каникул.

Итак, по рекомендации МОН, осенние каникулы в 2019 году у школьников начнутся в понедельник , 28 октября, и продляться неделю, до 3 ноября включительно. Учитывая, что отдыхать школьники начнут с 26 октября, поскольку это суббота, продолжительность осенних каникул 2019 составит 9 дней.

На середину школьных каникул выпадает веселый и немного страшный праздник – Хэллоун, который постепенно становится для нас традиционным. День всех святых отмечают 1 ноября, но основное празднование это ночь, с 31 октября на 1 ноября. В Киеве к Хэллоуину пройдут тематические вечеринки, в том числе, немало развлечений для детей.

Зная заранее, когда осенние каникулы, можно запланировать детский отдых, чтобы он был продуктивным и веселым. Например, отправить ребенка в тематический лагерь или просто записать в дневной городской лагерь.

К сожалению, бабье лето закончится еще до начала летних каникул, но это не должно испортить детский отдых, просто стоит скорректировать планы с учетом похолодания. В субботу и воскресенье, 26 и 27 октября, накануне каникул, погода еще будет щадящей – обещают 12-14 градусов и переменную облачность.

Однако, уже в понедельник, 28 октября, в первый день осенних каникул значительно похолодает – в дневное время температуре не поднимется выше 6 градусов, и постепенно будет снижаться. Уже в первых числах ноября прогнозируют минусовую температуру, -1, -2о, причем не только ночью, но и днем.