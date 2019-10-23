Повінь – зміна системи

Menu
Close

Ученые рассказали, кому нужно пить игристое вино

23.10.2019

Для борьбы со стрессом женщинам полезно каждый день принимать игристое вино.

Так считают исследователи Института исследований продуктов питания в Мадриде, сообщаетХроника.инфо со ссылкой на Голос.

По их словам, к категории игристого вина следует причислить и шампанское, употребление которого защищает организм от возрастных заболеваний.

Нервным женщинам необходимо ежедневно пить шампанское. В частности, компоненты напитка способны продлить жизнедеятельность нервных клеток.

Рекомендуемый ежедневый объем игристого вина – 100 миллилитров в день.

 

Читайте також:   Пьяный киевлянин гонялся за велосипедистами
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *