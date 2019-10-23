Ученые рассказали, кому нужно пить игристое вино

Для борьбы со стрессом женщинам полезно каждый день принимать игристое вино.

Так считают исследователи Института исследований продуктов питания в Мадриде, сообщаетХроника.инфо со ссылкой на Голос.

По их словам, к категории игристого вина следует причислить и шампанское, употребление которого защищает организм от возрастных заболеваний.

Нервным женщинам необходимо ежедневно пить шампанское. В частности, компоненты напитка способны продлить жизнедеятельность нервных клеток.

Рекомендуемый ежедневый объем игристого вина – 100 миллилитров в день.