Дженнифер Лопес показала изящную фигуру в спортзале

50-летняя американская поп-звезда Дженнифер Лопес поделилась откровенным селфи. Она показала, как выглядит после выполнения тяжелых упражнений.

Американская певица и актриса похвасталась отличной физической формой. Звезда фильма «Стриптизерши» предстала перед публикой без прикрас — в спортзале. Она запечатлела себя без прически и профессионального макияжа.

Дженнифер выбрала для занятий ярко-желтый кроп-топ с рукавами и серые леггинсы с принтом в тон. Невеста Алекса Родригеса собрала волосы в лаконичный пучок и сделала светлый маникюр.

Лопес показалась сразу после тренировки — ее лицо и живот мокрые от пота. Откровенный кадр вызвал ажиотаж среди подписчиков. Они принялись хвалить секс-бомбу за откровенность и готовность показаться в максимально естественном виде.

«Ух, какая», «Мужчины укладываются в штабеля», «Красотка», «Потрясающая фигура», «Божественная», «Ни грамма лишнего», «Чистый секс», «Мокрая и сексуальная», «Невероятная, обожаю!», «Очень люблю вас», «Алексу Родригесу повезло», «Выглядите ошеломительно», — прокомментировали подписчики.

Поп-дива старается правильно питаться и регулярно тренироваться. Компанию в спортзале ей часто составляет жених, 44-летний Алекс Родригес.