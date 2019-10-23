15 кращих продуктів і трав, щоб очистити нирки

Нирки, безумовно, є життєво важливим органом, якому варто приділити увагу, для того, щоб організм підтримувати в нормі.Нирки відповідають за багато важливих функцій організму, такі як очищення від токсинів, баланс рідини, утворення сечі та інші. Нирки переробляють кров, викидаючи непотрібні продукти і надлишок рідини в сечі.Якщо ці токсини не видаляються вчасно, вони розщеплюються в організмі і викликають камені в нирках і високий кров’яний тиск. Таким чином, очищення нирок є дуже важливим процесом. Ви можете отримати всі вітаміни і мінерали, необхідні для вашого тіла, за допомогою збалансованої дієти. Фрукти і овочі покращують роботу нирок.Важлива примітка — ті, хто страждає від ниркових розладів, повинні уникати певних продуктів, таких як продукти з низьким рівнем калію або фосфору. Вони повинні слідувати інструкціям свого лікаря. Любіть свої нирки — очистіть свої нирки.

Продукти для очищення нирок

1. Вода — найкращий вибір для правильної роботи нирок. Важливо, щоб ви залишалися зволоженими, особливо якщо ви займаєтеся спортом або перебуваєте в жаркій погоді. Отже, пий воду. Якщо у вас захворювання нирок, вам не потрібно додавати рідини, тому що пошкоджені нирки через порушення функції не зможуть позбутися від надлишку рідини. Залежно від стадії захворювання і лікування вам необхідно обмежене споживання рідини. Проконсультуйтеся з лікарем.

2. Кавун містить багато води і діє як сечогінний засіб. Це збільшує кількість сечі і прискорює процес детоксикації вашого тіла.

3. Лимонний сік. Щоранку випивайте чашку теплої лимонної води. Це знизить ризик утворення каменів у нирках. Замість лимона можна використовувати яблучний оцет.

4. Ягоди багаті антиоксидантами. Вони виділяють сечову кислоту з нирок. Журавлина і чорниця — кращий вибір з усіх ягід, тому що вони містять речовину, яка видаляє сечовину і сечову кислоту з нирок. Це включає в себе червоний виноград.

5. Яблука багаті антиоксидантами і клітковиною. Вони мають протизапальні властивості, які покращують функцію нирок.

6. Насіння гарбуза відмінно підходять для нирок, так як вони багаті антиоксидантами, вітамінами і мінералами. Вони зменшують ризик ниркових каменів.

7. Імбир містить антиоксиданти, корисні для функції нирок. Він діє як очищувач крові. Ви можете спробувати цей протизапальний імбирний чай з куркумою.

8. Куркума є ліками від багатьох захворювань завдяки своїм антисептичним і протизапальним властивостям. Це допомагає запобігти і лікувати запалення нирок або ниркові інфекції.

9. Листя кульбаби – кращі натуральні діуретики. Вони зміцнюють нирки, часто стимулюють сечовипускання і заспокоюють роздратування сечовидільної системи. Їх готують як свіжий або сушений освіжаючий чай.

10. Кропива відмінно підходить для лікування інфекцій сечовивідних шляхів. Має сечогінну дію, виділяючи воду через нирки і сечовий міхур. Тим самим він видаляє бактерії з організму. Це особливо корисно для вашої крові через високу концентрацію заліза.

11. Петрушка — найкраща трава, яка вимиває всі токсини з нирок, запобігаючи інфекціям сечовивідних шляхів і нирок. Ви можете використовувати її як пряність в салатах, але найкраще — як чай.

12. Корінь зефіру також є сечогінним засобом. Лікує інфекції сечовивідних шляхів, сечового міхура і каменів у нирках. Це безпечна трава, але не варто приймати її через кілька годин після прийому ліків, оскільки вона перешкоджає їх засвоєнню.

13. Ягоди ялівцю збільшують сечовипускання. Вони лікують камені в нирках і сечові або сечові інфекції. Не використовується для лікування запалення нирок. Важлива примітка — Ви не повинні використовувати їх постійно або під час вагітності (не більше 4 тижнів терапії).14. Деревій – сечогінний засіб, який випускає токсини тіла. Має антисептичні та протизапальні властивості і одночасно виконує дві функції: сечогінну дію посилює відтік сечі. Антисептична функція допомагає боротися з бактеріями, які викликають інфекції сечовивідних шляхів.15. Червона конюшина — ще одна сечогінна трава, яка виділяє токсини і надлишок рідини з нирок.Більше порад, щоб очистити ваші нирки Куріння, алкоголь і кофеїн обтяжують нирки. Вони повинні старанно працювати, щоб викинути велику кількість токсинів, накопичених в організмі. Це серйозна причина, щоб очистити ваші нирки.

Сіль — це мінерал, в основному, складається з хлориду натрію. Використання великої кількості солі може підвищити кров’яний тиск і пошкодити нирки і серце.

Підтримуйте правильну вагу – надмірна вага підвищує артеріальний тиск, що шкідливо для ваших нирок. Слідкуйте за своєю вагою і очищайте нирки. Високий кров’яний тиск збільшує ризик проблем з нирками. Артеріальний тиск завжди має бути на нормальному рівні, корельованому з рівнем цукру в крові і рівнем холестерину.