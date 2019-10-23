Вибух на Пушкінській в Києві: граната була в руках у ветерана АТО “Сенсея”

У результаті вибуху на вулиці Пушкінській, 32 біля бару ProRock загинув учасник АТО Віктор Дегтярьов з позивним Сенсей та охоронець офісної будівлі Михайло Микитин.

ЗМІ з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляють, що граната була у руках ветерана АТО і саме вона вибухнула.

За фактом інциденту правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 умисне вбивство.

Поліція розглядає кілька версій того, що сталося, але основна – необережне поводження з вибуховим пристроєм.

Рештки гранати вилучили, поліція опитала свідків.

Нагадаємо, вночі 22 жовтня у центрі Києва на вулиці Пушкінській стався вибух, в результаті якого загинули двоє чоловіків.