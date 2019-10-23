8 продуктів, які допоможуть при «забитих» артеріях

Їх варто їсти частіше і для профілактики, і щоб очистити вже постраждалі судини.

Серцево-судинні захворювання залишаються найпоширенішою причиною передчасної смерті: на їх «совісті» кожна четверта смерть. Найпоширеніша причина розвитку цих хвороб — закупорка артерій. Зубний наліт, кальцій, жирні кислоти — все це збільшує ризик «забивання» наших судин. На жаль, чарівного засобу, який допоміг би раз і назавжди очистити наші артерії, поки не придумано. Але лікарі склали список продуктів, які можуть допомогти не тільки попередити закупорку судин, але і допомогти уповільнити цей процес, якщо він вже почався.

Вівсянка

Вперше знаменита вівсянка була рекомендована як засіб профілактики закупорювання артерій ще 20 років тому і з тих пір численні дослідження лише підтверджують її корисні властивості. Харчові волокна, якими багатий овес, допомагають знижувати рівень «поганого» холестерину ЛПНЩ, який буквально просочується всередину наших судин і осідає на стінках. Так що починайте свій день з порції вівсянки — довше проживете.

Квасоля

Ще одне джерело клітковини, якої в квасолі втричі більше, ніж навіть у вівсянці. Ще одна перевага — антиоксиданти, які допомагають боротися із запальними процесами, також підвищують ризик хвороби серця. Так що їжте страви з квасолі хоча б двічі на тиждень — ваше серце скаже вам «спасибі».

Сочевиця

Як показало одне з досліджень, проведене на мишах, вживання сочевиці здатне нейтралізувати пошкодження, які судини отримують при гіпертонії. Крім того, в чечевиці по‑справжньому багато білка і клітковини, а також кальцію, магнію і калію — мінералів, які допомагають тримати під контролем тиск.

Жирна риба

Риба жирних сортів повинна з’являтися на вашому столі не рідше, ніж двічі на тиждень — якщо, звичайно, ви всерйоз дбаєте про своє здоров’я і довголіття. Жирні кислоти омега-3, яких особливо багато в рибі, здатні зменшити судинні бляшки і буквально очистити наші артерії — і тим самим буквально врятувати наше здоров’я.

Авокадо

Моно – і поліненасичені жири, які містяться в авокадо, дуже корисні для здоров’я серця: вони здатні знизити рівень поганого холестерину ЛПНЩ і підвищити рівень хорошого холестерину ЛПВЩ. Крім того, в них також дуже багато клітковини, яка необхідна не тільки для нашого здоров’я, але і для красивої фігури.

Фісташки

Горіхи — ще один продукт, який допомагає «прочистити» артерії. По‑перше, в них багато жирів, корисних для серця. А, по‑друге, в фісташках багато рослинних стеролів, які допомагають не тільки знизити рівень холестерину, але і блокувати поглинання його небезпечного різновиду нашим організмом. Дуже корисні горіхи!

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Куркума

Куркумін, антиоксидант, який міститься в цій популярній прянощі, допомагає запобігти накопиченню жирових відкладень і блокування артерій. Куркуму можна додавати в їжу, а можна — в кавові напої або чай.

Кавун

Що відбувається, коли наші судини піддаються тривалому впливу небезпечних факторів-наприклад, підвищеному тиску або “поганому” холестерину? Їх стінки зношуються, стають менш еластичними і перестають нормально функціонувати, через що підвищується ризик інсульту або серцевого нападу. Допомогти може кавун звичайний: у цій величезній ягоді багато цитруліну — амінокислоти, яку організм використовує для виробництва оксиду азоту, в свою чергу необхідного для повернення судинах здорової еластичності. Але не сподівайтеся тільки на кавун, стежте за рівнем тиску!