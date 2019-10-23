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Арнольд Шварценеггер ледь не помер під час операції: подробиці

23.10.2019

Йому замінювали легеневий клапан

Відомий голлівудський актор Арнольд Шварценеггер ледь не помер на операційному столі, йому проводили шосту операцію на серці.

 

Як передає НАРОДНА ПРАВДА, про це повідомляє Mirror.

За інформацією видання, у березні 2018 року Арнольд Шварценеггер переніс операцію по заміні легеневого клапана. На щастя, незважаючи на проблеми, процедура завершилася успішно.

Сам 72-річний артист зізнався, що іноді відчуває труднощі зі здоров’ям, але при цьому може з’являтися на екранах з голим торсом.

За його словами, через тиждень після виписки з лікарні він відправився в спортзал: «Чим старше ти стаєш, тим важче. Тіло вже не прощає тобі все, як раніше. Але тобі просто треба більше тренуватися, робити більше повторень».

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