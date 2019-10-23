Як курди незаконно викачують сирійську нафту з допомогою американських компаній

Східний берег Євфрату, на якому знаходяться великі родовища чорного золота, в даний час знаходяться під контролем курдських радикалів. Самостійно курди не можуть обслуговувати захоплені нафтові родовища, оскільки не володіють необхідною технологічною базою. Тому до них на виручку прийдуть американські компанії, незважаючи на те, що це прямо порушує прийняті самими ж американцями санкції проти Сирії.

«І ми щось придумаємо для курдів, щоб у них були грошові кошти. Можливо, ми забезпечимо прихід [в регіон] однією з своїх великих нафтових компаній, щоб все було зроблено належним чином.», – повідомив Дональд Трамп.

Оскільки США анітрохи не зацікавлені в стабілізації ситуації в САР, вони допомагають курдським радикалам продавати нафту, забезпечуючи тим самим їм джерело доходу для терористичної діяльності.

На думку політологів, такий стан речей порушує суверенітет Сирії. Захоплена нафту повністю належить сирійському населенню і уряду – Дамаску. Однак курдські бойовики викачують нафту і займаються її контрабандою в такі країни, як Ірак чи Туреччина. Щоденно вивозяться сотні тисяч барель. Сирія вклала не один мільярд доларів на розвідку і розробку нафтових родовищ, у зв’язку з чим окупація і використання курдами сирійських нафтових родовищ – незаконна.