Ердоган співчуває: з українцями сталася смертельна трагедія в Туреччині

Двоє українців загинули в результаті смертельної ДТП з мікроавтобусом, що сталося в провінції Мерсін (Туреччина).

Вони були працівниками споруджується там АЕС «Аккую». Про це повідомляє ««. За даними агентства, президент Туреччини Реджеп Ердоган раніше заявляв, що загиблі були росіянами.

Проте прес-аташе посольства Росії в Анкарі Ірина Касимова уточнила, що в ДТП росіянин лише отримав поранення. Плутанина виникла через те, що ЗМІ розтрубили про смерть росіян.

Президент Туреччини висловив співчуття.