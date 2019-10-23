Нацгвардія купить у WOG і OKKO майже 4 мільйони літрів палива

Компанії «Вог Кард» і «Контракт» виграли тендери Центральної бази забезпечення пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України на поставку 3,73 млн л палива за талонами. Про це повідомляє профільне видання Enkorr з посиланням на дані системи ProZorro.

«Вог Кард» виграла два лота на 1,8 млн л бензину А-95 і 1,4

млн л бензину А-92 по 27,5 грн/л і 26,49 грн/л відповідно. А WOG переміг за

лотом на 2,15 млн л дизельного палива з ціною 27,30 грн/л.

Запропоновані переможцями ціни на 0,89-1,25 грн/л нижче

середньоринкових, які в день проведення аукціонів становили: А-92 – 27,70

грн/л; А-95 – 28,75 грн/л; ДТ – 28,19 грн/л.

Кінцевий термін постачання палива по всім лотам – 20 грудня

2019 р.

ЗМІ також нагадує, що Центральна база забезпечення

пально-мастильними матеріалами Національної гвардії України 4 березня підписала

контракт з компанією «Нафтотрейд Ресурс» з групи WOG на постачання 3 млн л ДТ.

Раніше SKELET-info повідомляв, що керівник Національної гвардії України Юрій Аллеров погодив заміну житлового комплексу, в якому військові повинні були отримати квартири. А детективи Національного антикорупційного бюро перевіряють дані про отримання донькою Аллерова джипа і квартири.

Крім того повідомлялося, що бійці Нацгвардії охороняють «бурштинові» місця і самі ж

їх копають.