«Викинули помирати на вулицю»: Підприємниця з Польщі фактично вбила українського заробітчанина

Власниця польської компанії з виробництва трун фактично вбила свого працівника, який приїхав на заробітки з України.

Польська поліція звинуватила підприємницю в тому, що вона не захотіла співробітнику надавати медичну допомогу.

«36-річний Василь Черней — родом з Прикарпаття — працював на підприємстві з виробництва трун поблизу міста Новий Томишль. Просто на зміну йому стало погано, але власниця підприємства заборонила викликати лікарів, наказала всім робочим йти додому», — повідомляють журналісти. Через кілька годин тіло українця виявили в 125 кілометрах від будівлі фірми. Потрібно відзначити, що багато українські заробітчани скаржаться не тільки на зарплату, яку вони отримують, але і на роботодавців. За їх словами, ставлення до трудових мігрантів у Польщі вкрай негативне. Тільки один з трьох заробітчан хотів би залишитися в Польщі і жити там. При цьому більшість людей, які бажають залишитися в Польщі, мають вищу освіту. Це означає, що на території сусідньої країни їм вдалося знайти хорошу роботу.

Всі інші заробітчани мріють заробити трохи грошей і повернутися назад в Україну. Приблизно третина українських заробітчан раніше заявляли, що при пропозиціях роботи та оплати праці в Польщі вони неодноразово стикалися з негативними ситуаціями, реальні умови сильно відрізнялися від того, що їм пропонували на початку.